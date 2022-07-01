Трюдо обратился к канадцам в честь национального праздника страны

Премьер министр Канады сегодня поздравил всех нас с национальным праздником страны. Ей- 155 лет.

Джастин Трюдо выступил перед гражданами нашей страны с призывом вспомнить о таких важных ценностях, как уважение, надежда и доброта. особенно это актуально в честь национального Дня нашей страны, которую перемьер-министр назвал великой.

Трюдо напомнил всем гражданам, что канадский флаг – это не просто символ государства, наш флаг олицетворяет надежду каждого из канадцев на лучшую жизнь.

Политик также напомнил о важности принятия разных национальностей в Канаде и подчеркнул, что все жители, вне зависимости от веры, места рождения, цвета кожи или языка, являются равноправными жителями страны. “Ужасающие находки останков сотен детей на местах бывших школ-интернатов в Британской Колумбии и Саскачеване по праву заставили нас задуматься об исторических неудачах нашей страны и несправедливости, которая все еще существует для коренных народов и многих других в Канаде”, — продолжил Трюдо.

Премьер -министр также подчеркнул, что все канадцы должны быть честными сами с собой в отношении нашего общего прошлого.

Страна широко отмечает национальный праздник, в городах проходят парады, в центрах – разноообразные ярмарки. концерты, выставки, гуляния. День завершится праздничным салютом.