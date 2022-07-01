В Германии спасён мальчик, который восемь дней пытался выбраться из канализации

В Германии спасён мальчуган, который заблудился в канализации и который искал выход из-под земли более недели

Чудесное спасение мальчика, который восемь дней провёл без еды и воды в городской канализации.

В немецком городе Ольденбург, более недели спасатели, пожарные, полиция и сотни добровольцев разыскивали восьмилетнего мальчика, который спустился в канализационные туннели, каким-то образом то ли открыв люк, то ли обнаружив кем-то открытый люк в подземные ходы.

Буквально через несколько часов после того, как парнишка очутился в канализационной системе, один прохожий, остановившийся случайно около канализационного люка с целью прикурить сигарету, услышал шум и пение, доносившиеся из-под земли. Прохожий тут же связался с полицией, которая уже разыскивала парня, об исчезновении которого сообщили его родители.

Начались поиски, но прошло восемь дней до того момента, как спасателям удалось, наконец-то, обнаружить заблудившегося и вынести его на поверхность.

По словам медиков, у мальчика наблюдаются проблемы с развитием и, судя по его собственным словам, сначала ему было интересно играть в прятки – он слышал голоса людей, которые его разыскивали, но убегал и скрывался от них, будучи уверенным, что речь о весёлой игре. Затем стало не до игры, он проголодался, его мучила жажда и он замёрз, но мальчик на самом деле заблудился, перестал слышать призывы спасателей, пытаясь найти выход, с каждым разом всё более запутывался в узких переходах. Несколько раз он замечал тени бродивших спасателей и отблески их фонариков, но каждый раз он в страхе убегал.

В какой-то момент он сбросил всю одежду, которая промокла насквозь, и ходил по туннелям голым. Он не ел и не пил все эти дни, а спал, прикорнув на узких карнизах и сухих возвышениях. Наверняка, он проходил под канализационными люками и мог заметить лестницы, ведущие на поверхность, но из-за общего уровня умственного развития, по всей видимости, мальчуган не сообразил, что это путь к спасению. В конце концов он был обнаружен всего лишь в 350 метрах от дома, но, очевидно, он плутал по туннелям по кругу.

В настоящее время парнишка находится в больнице, но врачи сообщили, что жизнь его вне опасности. Город же празднует чудесное спасении, а жители его гордятся участием в одной из самых многочисленных операций по спасению ребёнка за всю историю города.