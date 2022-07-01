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Общество Животные Канада запрещает ввоз собак из более чем 100 стран

Канада запрещает ввоз собак из более чем 100 стран

Olga Fedak Июл 1, 2022 Животные, Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 20 Просмотров

А канадским собачкам хорошо. Им можно в метро и парки.

Канадское агентство по надзору за продуктами питания (CFIA) объявило о запрете ввоза коммерческих собак из стран, которые подвержены высокому риску собачьего бешенства. Под “коммерческими собаками” подразумеваются собаки для перепродажи, усыновления, дрессировки, разведения, выставок, соревнований, исследований и других целей. Нововведение вступит в силу 28 сентября, во Всемирный день борьбы с бешенством.

“В настоящее время в Канаде нет активных случаев собачьего бешенства, штамма, который отличается от бешенства, обычно встречающегося в дикой природе… Однако в 2021 году в Канаду были ввезены собаки с этим заболеванием, — пояснило агентство. – Ввоз даже одной бешеной собаки может привести к передаче вируса людям, домашним и диким животным”.

В список стран высокого риска попали раздераемые войнами Украина и Афганистан, а также Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова и Грузия. Сюда же относятся Китай и Филиппины – страны, где собак подают на мясо.

Зоозащитники против

В то же время Канадская группа по защите животных Animal Justice утверждает, что запрет помешает спасению уязвимых собак в этих странах организациями и отдельными лицами в Канаде.

“Многие канадцы стремятся завести собак, но этот полный запрет обрекает тысячи собак томиться на улицах или быть убитыми в переполненных приютах вместо того, чтобы найти любящие дома в Канаде”, — заявила Камилла Лабчук, исполнительный директор организации Animal Justice.

Группа утверждает, что CFIA не консультировалась с канадскими агентствами по спасению собак, прежде чем объявить о запрете. Таким образом некоторые из этих групп рискуют закрыться, если они больше не смогут способствовать международному спасению.

Animal Justice призывает сделать исключение в запрете на ввоз для спасения животных и гуманитарных миссий, которые позволили бы усыновляемым животным въезжать в Канаду. Организация приводит в пример США, где в июне Центры по контролю за заболеваниями добавили аналогичное исключение к своей собственной политике ввоза собак. Теперь Штаты принимают собак из стран с высоким уровнем риска, если они соответствуют определенным критериям вакцинации и карантина.

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