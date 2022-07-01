Канада запрещает ввоз собак из более чем 100 стран

А канадским собачкам хорошо. Им можно в метро и парки.

Канадское агентство по надзору за продуктами питания (CFIA) объявило о запрете ввоза коммерческих собак из стран, которые подвержены высокому риску собачьего бешенства. Под “коммерческими собаками” подразумеваются собаки для перепродажи, усыновления, дрессировки, разведения, выставок, соревнований, исследований и других целей. Нововведение вступит в силу 28 сентября, во Всемирный день борьбы с бешенством.

“В настоящее время в Канаде нет активных случаев собачьего бешенства, штамма, который отличается от бешенства, обычно встречающегося в дикой природе… Однако в 2021 году в Канаду были ввезены собаки с этим заболеванием, — пояснило агентство. – Ввоз даже одной бешеной собаки может привести к передаче вируса людям, домашним и диким животным”.

В список стран высокого риска попали раздераемые войнами Украина и Афганистан, а также Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова и Грузия. Сюда же относятся Китай и Филиппины – страны, где собак подают на мясо.

Зоозащитники против

В то же время Канадская группа по защите животных Animal Justice утверждает, что запрет помешает спасению уязвимых собак в этих странах организациями и отдельными лицами в Канаде.

“Многие канадцы стремятся завести собак, но этот полный запрет обрекает тысячи собак томиться на улицах или быть убитыми в переполненных приютах вместо того, чтобы найти любящие дома в Канаде”, — заявила Камилла Лабчук, исполнительный директор организации Animal Justice.

Группа утверждает, что CFIA не консультировалась с канадскими агентствами по спасению собак, прежде чем объявить о запрете. Таким образом некоторые из этих групп рискуют закрыться, если они больше не смогут способствовать международному спасению.

Animal Justice призывает сделать исключение в запрете на ввоз для спасения животных и гуманитарных миссий, которые позволили бы усыновляемым животным въезжать в Канаду. Организация приводит в пример США, где в июне Центры по контролю за заболеваниями добавили аналогичное исключение к своей собственной политике ввоза собак. Теперь Штаты принимают собак из стран с высоким уровнем риска, если они соответствуют определенным критериям вакцинации и карантина.