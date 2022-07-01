Пять рецептов яблочных пирогов на праздник

Пять рецептов праздничных яблочных пирогов – от разных стран и народов, включая классику и шарлотку!

Пять не самых сложных рецептов пирогов с яблоками.

Раз уж празднуем День Канады, то как же без праздничного пирога обойтись? А никак! Посему вот вам, дорогие читательницы и читатели, представляем вам пять рецептов яблочных пирогов:

Классический яблочный пирог

Самый обычный яблочный пирог, тип шарлотки, хотя часто «печную трубу» не ставят (см. пункт 10 в пошаговой инструкции чуть ниже), а она помогает и неплохо:

Для теста:

450 граммов муки

150 граммов сахара

250 граммов сливочного масла

3 желтка

1 яйцо

Ванильная эссенция — немножко

Соль — щепотка

Начинка:

8 зеленых яблок

Сок от одного лимона

200 граммов сахара

50 граммов кукурузного крахмала

Немного корицы по желанию

Готовим пирог:

Смешиваем муку, сахар (100 граммов), соль и размягченное сливочное масло, рубленое на мелкие кусочки, тщательно размешиваем Вносим желтки, яйцо и ванильную эссенцию, после чего опять тщательно размешиваем (по необходимости добавляем немного холодной воды) Делим тесто на две части – две трети и одна треть примерно. Маленькую часть пока отставляем в сторонку. Раскатываем большую часть теста и ставим на полчаса в холодильник Между тем яблоки чистим от кожуры, удаляем сердцевину, режем мелкими дольками Укладываем яблоки в кастрюльку, заливаем лимонный сок, засыпаем сахар (200 граммов), размешиваем и варим на слабом огне до тех пор, пока яблоки не размягчатся Добавляем в смесь кукурузный крахмал, разбавленный водичкой и даём смеси остыть Остывшую начинку раскладываем на раскатанном тесте, посыпаем корицей Накрываем оставшейся частью теста, прокалываем его вилкой Делаем подобие печной трубы из фольги – скатываем фольгу в конус и втыкаем в серединку пирога, убираем её только после того, как пирог будет готов – пусть через неё выходят пары из начинкми Запекаем в духовке при температуре до 160 градусов минут 50. Подаем теплым или холодным.

Яблочный пирог по-американски

Продукты, необходимые для этого пирога:

Для приготовления теста:

2 стакана муки

200 граммов сливочного масла

Несколько столовых ложек воды (примерно пять ложек)

Две чайные ложки лимонного сока

Начинка для пирога:

Шесть крупных не самых сладких, а, скорее, кисловатых яблок

Две чайные ложки лимонного сока

Два стакана сахара

Две-три столовые ложки крахмала кукурузного или картофельного

Две столовые ложки сливочного масла (граммов 50)

Можно добавить по вкусу ваниль, корицу, цедру лимона, мускатный орех

Готовим яблочный пирог:

Рубим ножом охлаждённое масло и смешиваем с мукой Смешиваем воду с лимонным соком Подливаем водяную-лимонную смесь в муку с маслом, размешивая тесто, но не очень тщательно, чтобы кусочки масла и крошки муки всё же как бы сохраняли свою структуру Когда тесто замесили, делим его на два шара, один из которых в два раза больше второго, и охлаждаем в холодильнике в течение часа Большой шар затем раскатываем и укладываем на дно огнеупоной большой формы, причем так, чтобы края теста выходили за края формы. Яблоки нарезаем тонкими пластинками, сбрызгиваем их лимонным соком Готовим отдельно смесь из сахара, кукурузного крахмала, ванили, мускатного ореха, лимонной цедры и корицы Яблочные пластины выкладываем на слой теста, посыпаем сухой смесью, которую только что приготовили, затем вновь слой яблок, затем немного сливочного масла Малый шар укладываем сверху и залепливаем края, а в центре получившейся крышки делаем дырку диаметром сантиметра два – чтобы пар выходил во время готовки Смазываем «крышку из теста» яйцом Если остались кусочки теста, выкладываем узоры из него на крышке Запекаем пирог в духовке, нагретой до 180 градусов Цельсия, примерно час Когда пирог готов, надо дать ему остыть – чтобы он как бы загустел и легко резался, не теряя формы

Яблочный пирог по-голландски

Яблочный пирог в Нидерландах славен. Говорят, в самой первой печатной кулинарной книге ещё 1514 года , приведен подробный рецепт праздничного яблочного пирога.

Ингредиенты для пирога по-голландски:

Мука – 300 граммов

Сахарный песок – 250 граммов

Одно яйцо

Килограмм яблок

200 граммов сливочного масла

Пакетик ванильного сахара

Несколько небольших печенюшек

Изюм – граммов сто

Корица – две чайные ложки

Сахарная пудра – три чайные ложки

Соль – щепотка

Готовим пирог по-голландски:

Соль добавляем в муку, и просеиваем муку в миску Вносим сахар – обычный и ванильный, размешиваем Режем масло кусками и добавляем в муку Вносим половину яйца Вымешиваем тесто, которое заворачиваем в пленку и кладем в холодильник на полчаса Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем тонкими дольками Печенюшки измельчаем Смазываем маслом огнестойкую круглую форму и раскладываем на дно две трети теста На тесто насыпаем крошки печенья, а сверху кладем яблоки и изюм Посыпаем корицей и сахарной пудрой Оставщееся тесто раскатываем на столе, присыпанным мукой и режем узкими полосками Полоски кладем решеточкой поверх пирога, придавливаем вилкой Смазываем поверхность сверху второй половиной яйца В духовке, нагретой до 200 градусов, выпекаем до готовности (примерно час). Как всегда, если подгорает – накройте пирог фольгой.

Говорят, лучше всего использовать специальные яблоки для пирогов (золотой ранет), а то не пропекаются другие сорта.

Пирог яичный с яблоками

Ингредиенты:

1 килограмм очень нежных яблок

250 граммов пшеничной муки

Полтора стакана молока

Пол-стакана минеральной воды

4 яйца

Столовая ложка сахара

Соль по вкусу

Готовим пирожок с яблочками:

Яблоки чистим, режем, удаляем зерна, вновь режем на узкие полоски Пшеничную муку насыпаем горкой, в середине делаем углубление Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, минеральную воду, вновь взбиваем Постепенно добавляем в муку, перемешивая так, чтобы не образовывались комки Обжарить половину яблок в масле до румяности Уложить сверху толстый слой теста На тесто уложить вторую половину яблок Поставить в духовку на полчаса, температура до 220 градусов по Цельсию Перед подачей можно посыпать вновь сахаром и корицей.

Шарлотка, просто шарлотка

Ингредиенты:

3 яйца (куриных)1 стакан сахара

1 стакан муки

5 средних яблок (не сладких)

В принципе на этом ингредиенты классической Шарлотки заканчиваются (здесь можете остановится – Шарлотка все-равно получится), но можно и продолжить, дерзайте:

1 пакетик ванильного сахара (6-8 гр)

1 ч.л. пекарского порошка

1 ст.л. сметаны

1-2 ст.л. корицы

0,5 стакана изюма

сок 1/4 лимона

Процесс:

разбиваем и взбиваем 3 яйца добавляем 1 стакан сахара туда же высыпаем пакетик ванильного сахара потом добавляем пекарский порошок (можно и без него – пирог тогда будет менее воздушным и пористым. Хотя воздушность на любителя!) 1 ст.л. сметаны

И пока отставляем полученную смесь и начинаем заниматься яблоками. Я не добавляю сразу муку, жду пока сахар немного растворится – тогда смесь становится пожиже, мука мешается легче, тесто получается не таким густым и легко растекается между яблоками в последствии при заливке в форму.

Чего с яблоками?!

Легким движением руки яблоки превращаются… яблоки превращаются… яблоки превращаются в элегантные брусочки-кубики (не очень мелкие) Берём форму, смазываем сливочным маслом Яблоки перемещаем в тару, сбрызгиваем лимоном Засыпаем корицей и изюмом Теперь берем тесто, засыпаем туда муку, размешиваем и выливаем аккуратненько на яблоки сверху Нагреваем духовку до 180 по Цельсию и держим в ней пирог 30 минут (может и меньше – следите, чтоб не пригорело!) и ….. вуаля!

Приятного аппетита!