Пять рецептов яблочных пирогов на праздник

Пять рецептов праздничных яблочных пирогов – от разных стран и народов, включая классику и шарлотку!
Раз уж празднуем День Канады, то как же без праздничного пирога обойтись? А никак! Посему вот вам, дорогие читательницы и читатели, представляем вам пять рецептов яблочных пирогов:
Классический яблочный пирог
Самый обычный яблочный пирог, тип шарлотки, хотя часто «печную трубу» не ставят (см. пункт 10 в пошаговой инструкции чуть ниже), а она помогает и неплохо:
Для теста:
- 450 граммов муки
- 150 граммов сахара
- 250 граммов сливочного масла
- 3 желтка
- 1 яйцо
- Ванильная эссенция — немножко
- Соль — щепотка
Начинка:
- 8 зеленых яблок
- Сок от одного лимона
- 200 граммов сахара
- 50 граммов кукурузного крахмала
- Немного корицы по желанию
Готовим пирог:
- Смешиваем муку, сахар (100 граммов), соль и размягченное сливочное масло, рубленое на мелкие кусочки, тщательно размешиваем
- Вносим желтки, яйцо и ванильную эссенцию, после чего опять тщательно размешиваем (по необходимости добавляем немного холодной воды)
- Делим тесто на две части – две трети и одна треть примерно. Маленькую часть пока отставляем в сторонку.
- Раскатываем большую часть теста и ставим на полчаса в холодильник
- Между тем яблоки чистим от кожуры, удаляем сердцевину, режем мелкими дольками
- Укладываем яблоки в кастрюльку, заливаем лимонный сок, засыпаем сахар (200 граммов), размешиваем и варим на слабом огне до тех пор, пока яблоки не размягчатся
- Добавляем в смесь кукурузный крахмал, разбавленный водичкой и даём смеси остыть
- Остывшую начинку раскладываем на раскатанном тесте, посыпаем корицей
- Накрываем оставшейся частью теста, прокалываем его вилкой
- Делаем подобие печной трубы из фольги – скатываем фольгу в конус и втыкаем в серединку пирога, убираем её только после того, как пирог будет готов – пусть через неё выходят пары из начинкми
- Запекаем в духовке при температуре до 160 градусов минут 50.
- Подаем теплым или холодным.
Яблочный пирог по-американски
Продукты, необходимые для этого пирога:
Для приготовления теста:
- 2 стакана муки
- 200 граммов сливочного масла
- Несколько столовых ложек воды (примерно пять ложек)
- Две чайные ложки лимонного сока
- Начинка для пирога:
- Шесть крупных не самых сладких, а, скорее, кисловатых яблок
- Две чайные ложки лимонного сока
- Два стакана сахара
- Две-три столовые ложки крахмала кукурузного или картофельного
- Две столовые ложки сливочного масла (граммов 50)
- Можно добавить по вкусу ваниль, корицу, цедру лимона, мускатный орех
Готовим яблочный пирог:
- Рубим ножом охлаждённое масло и смешиваем с мукой
- Смешиваем воду с лимонным соком
- Подливаем водяную-лимонную смесь в муку с маслом, размешивая тесто, но не очень тщательно, чтобы кусочки масла и крошки муки всё же как бы сохраняли свою структуру
- Когда тесто замесили, делим его на два шара, один из которых в два раза больше второго, и охлаждаем в холодильнике в течение часа
- Большой шар затем раскатываем и укладываем на дно огнеупоной большой формы, причем так, чтобы края теста выходили за края формы.
- Яблоки нарезаем тонкими пластинками, сбрызгиваем их лимонным соком
- Готовим отдельно смесь из сахара, кукурузного крахмала, ванили, мускатного ореха, лимонной цедры и корицы
- Яблочные пластины выкладываем на слой теста, посыпаем сухой смесью, которую только что приготовили, затем вновь слой яблок, затем немного сливочного масла
- Малый шар укладываем сверху и залепливаем края, а в центре получившейся крышки делаем дырку диаметром сантиметра два – чтобы пар выходил во время готовки
- Смазываем «крышку из теста» яйцом
- Если остались кусочки теста, выкладываем узоры из него на крышке
- Запекаем пирог в духовке, нагретой до 180 градусов Цельсия, примерно час
- Когда пирог готов, надо дать ему остыть – чтобы он как бы загустел и легко резался, не теряя формы
Яблочный пирог по-голландски
Яблочный пирог в Нидерландах славен. Говорят, в самой первой печатной кулинарной книге ещё 1514 года , приведен подробный рецепт праздничного яблочного пирога.
Ингредиенты для пирога по-голландски:
- Мука – 300 граммов
- Сахарный песок – 250 граммов
- Одно яйцо
- Килограмм яблок
- 200 граммов сливочного масла
- Пакетик ванильного сахара
- Несколько небольших печенюшек
- Изюм – граммов сто
- Корица – две чайные ложки
- Сахарная пудра – три чайные ложки
- Соль – щепотка
Готовим пирог по-голландски:
- Соль добавляем в муку, и просеиваем муку в миску
- Вносим сахар – обычный и ванильный, размешиваем
- Режем масло кусками и добавляем в муку
- Вносим половину яйца
- Вымешиваем тесто, которое заворачиваем в пленку и кладем в холодильник на полчаса
- Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем тонкими дольками
- Печенюшки измельчаем
- Смазываем маслом огнестойкую круглую форму и раскладываем на дно две трети теста
- На тесто насыпаем крошки печенья, а сверху кладем яблоки и изюм
- Посыпаем корицей и сахарной пудрой
- Оставщееся тесто раскатываем на столе, присыпанным мукой и режем узкими полосками
- Полоски кладем решеточкой поверх пирога, придавливаем вилкой
- Смазываем поверхность сверху второй половиной яйца
- В духовке, нагретой до 200 градусов, выпекаем до готовности (примерно час). Как всегда, если подгорает – накройте пирог фольгой.
Говорят, лучше всего использовать специальные яблоки для пирогов (золотой ранет), а то не пропекаются другие сорта.
Пирог яичный с яблоками
Ингредиенты:
- 1 килограмм очень нежных яблок
- 250 граммов пшеничной муки
- Полтора стакана молока
- Пол-стакана минеральной воды
- 4 яйца
- Столовая ложка сахара
- Соль по вкусу
Готовим пирожок с яблочками:
- Яблоки чистим, режем, удаляем зерна, вновь режем на узкие полоски
- Пшеничную муку насыпаем горкой, в середине делаем углубление
- Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем молоко, минеральную воду, вновь взбиваем
- Постепенно добавляем в муку, перемешивая так, чтобы не образовывались комки
- Обжарить половину яблок в масле до румяности
- Уложить сверху толстый слой теста
- На тесто уложить вторую половину яблок
- Поставить в духовку на полчаса, температура до 220 градусов по Цельсию
- Перед подачей можно посыпать вновь сахаром и корицей.
Шарлотка, просто шарлотка
Ингредиенты:
- 3 яйца (куриных)1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 5 средних яблок (не сладких)
В принципе на этом ингредиенты классической Шарлотки заканчиваются (здесь можете остановится – Шарлотка все-равно получится), но можно и продолжить, дерзайте:
- 1 пакетик ванильного сахара (6-8 гр)
- 1 ч.л. пекарского порошка
- 1 ст.л. сметаны
- 1-2 ст.л. корицы
- 0,5 стакана изюма
- сок 1/4 лимона
Процесс:
- разбиваем и взбиваем 3 яйца
- добавляем 1 стакан сахара
- туда же высыпаем пакетик ванильного сахара
- потом добавляем пекарский порошок (можно и без него – пирог тогда будет менее воздушным и пористым. Хотя воздушность на любителя!)
- 1 ст.л. сметаны
И пока отставляем полученную смесь и начинаем заниматься яблоками. Я не добавляю сразу муку, жду пока сахар немного растворится – тогда смесь становится пожиже, мука мешается легче, тесто получается не таким густым и легко растекается между яблоками в последствии при заливке в форму.
Чего с яблоками?!
- Легким движением руки яблоки превращаются… яблоки превращаются… яблоки превращаются в элегантные брусочки-кубики (не очень мелкие)
- Берём форму, смазываем сливочным маслом
- Яблоки перемещаем в тару, сбрызгиваем лимоном
- Засыпаем корицей и изюмом
- Теперь берем тесто, засыпаем туда муку, размешиваем и выливаем аккуратненько на яблоки сверху
- Нагреваем духовку до 180 по Цельсию и держим в ней пирог 30 минут (может и меньше – следите, чтоб не пригорело!) и ….. вуаля!
Приятного аппетита!