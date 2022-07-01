Очередная гибель ребёнка, забытого в автомашине

В США забытый ребёнок погиб в раскалённой автомашине. Отец, виновник смерти, покончил с собой

Очередная трагедия на ту же тему… Забытый в автомашене младенец, жара, раскалённая кабина, ребёнок умирает… Когда же люди придут в себя?

На сей раз трагедия случилась в округе Честерфилд, штат Вирджиния. Рано утром папа повёз малыша восемьнадцатимесячного возраста то ли в ясли, то ли к няне, но что случилось, непонятно. По ходу дела папа каким-то образом оставил ребёнка в автомобиле и отправился по делам. По меньшей мере 3 часа малыш провёл в запертой машине, под раскалённым солнцем.

Когда отец вернулся, он обнаружил безжизненное тело сына. Он тут же помчался домой, занёс погибшего малыша в дом, отдал родственникам, после чего, не слушая их и не отвечая на вопросы, достал хранившийся дома пистолет и вышел в сад.

Полиция и врачи приехали незамедлительно, но когда полицейские попытались найти отца, тот, увидев их, поднёс пистолет к виску и выстрелил в себя (сообщения несколько противоречивы – по отдельным сообщениям, полиция нашла тело застрелившегося отца, но он не в присутствии полицейских стрелял). Имена ребёнка и его родителей не сообщаются.

Возможно, так и не удастся понять, почему папа забыл малыша в машине. Факт остаётся фактом – таких случаев десятки в год. Только в США в год погибают не менее 40 детишек от перегрева в запертом автомобиле, а сколько случаев остаются неизвестными, так как ребёнка удаётся спасти в последний момент?

И ведь очередной случай произошёл буквально через день после гибели ребёнка в такой же ситуации в Онтарио: