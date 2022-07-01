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Новости Новости Квебека и Монреаля Туннель Ла Фонтен перекрыт в направлении Южного берега из-за загоревшегося авто

Туннель Ла Фонтен перекрыт в направлении Южного берега из-за загоревшегося авто

Olga Fedak Июл 1, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 108 Просмотров

Также с понедельника частично ограничивается движение по мосту Иль-о-Тур.

Туннель Луи-Ипполита Лафонтена, ведущий к южному берегу из Монреаля, закрыт из-за возгорания автомобиля.

Полиция Квебека сообщила, что никто не пострадал. Тем не менее шоссе 25 South полностью закрыто в туннеле по состоянию на 7 часов утра в пятницу.

Пожарные из департаментов Монреаль и Лонгёй прибыли на место вскоре после возгорания.

Пожарная служба Монреаля не готова подтвердить, что могло стать причиной пожара.

Полиция Монреаля сообщает, что движение будет восстановлено не ранее обеда пятницы.

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