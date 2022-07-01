Туннель Ла Фонтен перекрыт в направлении Южного берега из-за загоревшегося авто

Также с понедельника частично ограничивается движение по мосту Иль-о-Тур.



Туннель Луи-Ипполита Лафонтена, ведущий к южному берегу из Монреаля, закрыт из-за возгорания автомобиля.

Полиция Квебека сообщила, что никто не пострадал. Тем не менее шоссе 25 South полностью закрыто в туннеле по состоянию на 7 часов утра в пятницу.

Пожарные из департаментов Монреаль и Лонгёй прибыли на место вскоре после возгорания.

Пожарная служба Монреаля не готова подтвердить, что могло стать причиной пожара.

Полиция Монреаля сообщает, что движение будет восстановлено не ранее обеда пятницы.