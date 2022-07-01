C днем Канады!

Дорогие читатели, подписчики и все наши друзья, поздравляем Вас с днем Канады!

Канада – вторая по величине страна мира площадью 9 984 670 кв. км.

В Канаде находится самая длинная улица в мире. Yonge Street, что в Онтарио, начинается с озера Онтарио, и идет прям до границы с Миннесотой. Улица растянулась почти на 2000 км!

Популярный смартфон Blackberry был разработан в Канаде.

Канада была дважды окупирована США в 1775 и 1812 годах.

Канада установила рекорд по золотым медалям в зимнюю олимпиаду – аж целых 14. Случилось это в Ванкувере в 2010 году.

Свое название Канада получила случайно, ввиду недопонимания. Когда французский исследователь Жак Картье впервые попал на эту землю, то местные жители пригласили его в свою “канату” (kanata – слово означающее деревня). Жак же подумал, что это название страны – Канада.

В Канаде обитает более 55,000 различных видов насекомых.

В Канаде есть только одна пустыня. Она находится в Британской Колумбии.

Памела Андерсон, Джим Керри, Кеану Ривз, Аврил Лавин – канадцы

Самый высокий водопад в Канаде… не Ниагарский, а Водопад Делла (Della Falls), который находится на о. Ванкувер и высота которого составляет 440м.

ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С ПРАДНИКОМ И ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

Мы нашли 10 интересных фактов о Канаде, надеемся, что всем будет интересно.