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C днем Канады!

Olga Fedak Июн 30, 2022 Деятельность Канадской медиа группы, Общество, Реклама Оставить комментарий 32 Просмотров

Дорогие читатели, подписчики и все наши друзья, поздравляем Вас с днем Канады!

Мы нашли 10 интересных фактов о Канаде, надеемся, что всем будет интересно.

  • Канада – вторая по величине страна мира площадью 9 984 670 кв. км.
  • В Канаде находится самая длинная улица в мире. Yonge Street, что в Онтарио, начинается с озера Онтарио, и идет прям до границы с Миннесотой. Улица растянулась почти на 2000 км!
  • Популярный смартфон Blackberry был разработан в Канаде.
  • Канада была дважды окупирована США в 1775 и 1812 годах.
  • Канада установила рекорд по золотым медалям в зимнюю олимпиаду – аж целых 14. Случилось это в Ванкувере в 2010 году.
  • Свое название Канада получила случайно, ввиду недопонимания. Когда французский исследователь Жак Картье впервые попал на эту землю, то местные жители пригласили его в свою “канату” (kanata – слово означающее деревня). Жак же подумал, что это название страны – Канада.
  • В Канаде обитает более 55,000 различных видов насекомых.
  • В Канаде есть только одна пустыня. Она находится в Британской Колумбии.
  • Памела Андерсон, Джим Керри, Кеану Ривз, Аврил Лавин – канадцы
  • Самый высокий водопад в Канаде… не Ниагарский, а Водопад Делла (Della Falls), который находится на о. Ванкувер и высота которого составляет 440м.
    ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С ПРАДНИКОМ И ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

 

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