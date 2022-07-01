Глава Конвоя Свободы Тамара Лич пробудет под стражей ещё как минимум пять дней

После предыдущего ареста она была отпущена под залог, однако нарушила его условия и была задержана на этой неделе.



Организатор протеста в Оттаве Тамара Лич проведет еще как минимум пять ночей под стражей в Оттаве после того, как ее арестовали в Альберте по обвинению в нарушении условий залога.

Лич появилась в суде в четверг по видеосвязи из полицейского участка Оттавы по новому обвинению. На следующий вторник назначено полнодневное слушание об освобождении под залог.

По словам властей, Лич нарушила условие залога, которое запрещало ей общаться с 10 другими участниками “Конвоя свободы”, кроме как в присутствии адвоката. В списке таких лиц был “представитель протестующих” Том Мараццо.

Лич была сфотографирована с Мараццо на гала-концерте «

“Награда за свободу” в Торонто 16 июня. На кадрах видно, чтт она также села за стол Мараццо после того, как выступила на мероприятии.

“После того, как Лич получает свою награду и возвращается к своему столу, можно наблюдать, как она разговаривает с Томом Мараццо, — говорится в сводке обвинения, – Кроме того, вечером Лич и Мараццо вместе с другими позировали для фотографии вместе. Лич и Мараццо стояли рядом друг с другом, взявшись за руки”.

В то же время адвокат Лич Кейт Уилсон настаивает, что “она не нарушала свои условия, потому что юристы сторон присутствовали на мероприятии, когда она была сфотографирована с Мараццо”. К слову, упомянутый Мараццо баллотировался на недавних провинциальных выборах от партии Онатрио (безуспешно).

Стоит отметить, что речь Лич гала-концерте также заметна подлила масла в огонь. Орагнизаторша протеста призвала “встать с прямой спиной, твердо стоя на каблуках и объединиться для отстаивания нашу Хартию прав и свобод, иначе подобные аресты не будут уникальны”.