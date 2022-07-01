Снежный Банф приглашает на горнолыжные длинные выходные

Дело за малым – попасть в Альберту с учётом апокалипсиса в аэропортах.

Горнолыжный курорт Banff Sunshine Village снова открыт и готов принимать лыжников со всей страны до воскресенья.

Несмотря на рекордную жару в Прериях, во время холодной и влажной зимы выпало достаточное количество снега, чтобы его хватило для летнего катания.

“Это сбивает с толку. У нас планируется крутое сюрреалистичное шоу, – говорит Кендра Скерфилд, менеджер по связям с общественностью Banff Sunshine Village. – У нас будет ди-джей, играющий музыку в канадском стиле. Будет очень весело. Будет установлены барбекю, а также пивной сад”.

Курорт заявляет, что сотрудничает с Parks Canada для обеспечения стандартов безопасности и рекомендует всем начинающим лыжникам оставаться в пределах подготовленных трасс.

“Я думаю, что это замечательная возможность, — говорят первые летние посетили, – например, если вы можете сделать это, просто сделайте это, потому что, возможно, у вас больше не будет шанса в этой жизни”.

Другой турист добавил: “Мой перелет стоил 1400 долларов. Я прилетел сюда вчера только для того потому что это единственная возможность покататься на сноуборде летом”.