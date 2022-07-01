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Новости Новости Канады Снежный Банф приглашает на горнолыжные длинные выходные
Работник года

Снежный Банф приглашает на горнолыжные длинные выходные

Olga Fedak Июн 30, 2022 Новости Канады, Общество, Отдых, Путешествия, туризм, Спорт, Хорошие новости Оставить комментарий 72 Просмотров

Дело за малым – попасть в Альберту с учётом апокалипсиса в аэропортах.

Горнолыжный курорт Banff Sunshine Village снова открыт и готов принимать лыжников со всей страны до воскресенья.

Несмотря на рекордную жару в Прериях, во время холодной и влажной зимы выпало достаточное количество снега, чтобы его хватило для летнего катания.

“Это сбивает с толку. У нас планируется крутое сюрреалистичное шоу, – говорит Кендра Скерфилд, менеджер по связям с общественностью Banff Sunshine Village. – У нас будет ди-джей, играющий музыку в канадском стиле. Будет очень весело. Будет установлены барбекю, а также пивной сад”.

Курорт заявляет, что сотрудничает с Parks Canada для обеспечения стандартов безопасности и рекомендует всем начинающим лыжникам оставаться в пределах подготовленных трасс.

“Я думаю, что это замечательная возможность, — говорят первые летние посетили, – например, если вы можете сделать это, просто сделайте это, потому что, возможно, у вас больше не будет шанса в этой жизни”.

Другой турист добавил: “Мой перелет стоил 1400 долларов. Я прилетел сюда вчера только для того потому что это единственная возможность покататься на сноуборде летом”.

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