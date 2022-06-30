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Экономика Недвижимость Нехватка жилья в Канаде: разрешима ли эта проблема в ближайшее время?
Дом. Фото из открытых источников

Нехватка жилья в Канаде: разрешима ли эта проблема в ближайшее время?

Виктория Христова Июн 30, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Нехватка жилья в Канаде: разрешима ли эта проблема в ближайшее время? отключены 18 Просмотров

По оценкам канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), к 2030 году потребуется более 22 миллионов единиц жилья, в том числе 3,5 миллиона новых единиц, чтобы обеспечить им всех канадцев.

По оценкам канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), к 2030 году потребуется более 22 миллионов единиц жилья, в том числе 3,5 миллиона новых единиц, чтобы обеспечить им всех канадцев.

Мы должны переосмыслить подход Канады к решению проблемы нехватки жилья, говорится в последнем отчете Федерального агентства, опубликованном в четверг утром.

«Необходима радикальная трансформация жилищного сектора, включая политику и процессы правительства, а также согласованный подход к увеличению предложения жилья для удовлетворения спроса», – говорится в документе.

Две трети из 3,5 миллионов недостающих домов приходятся на Онтарио и Британскую Колумбию, где рынки жилья являются наименее доступными, отмечает SCHL. В этих двух провинциях отмечается самая высокая нехватка домов и квартир.

Кроме того, по статистике,  десять лет назад домохозяйству со средним доходом приходилось тратить почти 40 % своего располагаемого дохода на покупку среднего жилья в Онтарио. В Британской Колумбии на приобретение такого же типа жилья приходилось тратить 45% своего дохода. сейчас эти цифры выглядят смешно.

Согласно данным Статистического управления Канады и MLS, приведенным в отчете SCHL, в 2021 году канадским домохозяйствам пришлось потратить 60% своего располагаемого дохода на проживание.

А между тем, нехватка жилья ощущается с каждым днем острее и острее. По данным Федерального агентства, к 2030 году Онтарио потребуется 1,85 миллиона единиц жилья. Квебек и Британская Колумбия следуют с соответствующими потребностями в 620 000 и 570 000 домов.

Хотя в других провинциях жилье является доступным для домохозяйства со средним располагаемым доходом, для домохозяйств с низким доходом оно становится несбыточной мечтой. Для SCHL необходимо создать условия доступности жилья для всех канадцев по всей стране. Это также связано с ростом предложения на рынке аренды.

Пока что государственные органы ограничиваются рекомендациями совместного проживания и переустройства промышленных и коммерческих зданий в многоквартирные дома.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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