Что открыто и что закрыто в праздничный день 1 июля

Какие заведения и учреждения закрыты, а какие открыты в Квебеке 1 июля, в День Канады

Расписание работы транспорта, магазинов, учреждений, музеев и т.д. в День Канады.

Первого июля мы празднуем очередной большой праздник – День Канады, который отмечается в честь создания Канадской Конфедерации, провозглашённой 1 июля 1867 года, вот уже 155 лет назад.

И, как обычно, желательно знать, какие заведения и учреждения в этот праздничный день работают, а персонал каких отдыхает.

Итак в Квебеке 1 июля все продуктовые лавки (депаннёры), небольшие магазины, аптеки, автозаправочные станции будут работать. Возможно сокращение часов работы, и, конечно, возможно, какой-либо хозяин лавки решит её закрыть и отправиться с семьёй на отдых, но это, скорее, исключения.

Продуктовые рынки (рынок Жан-Талон, рынок Атвотер и другие) тоже работают, равно как и магазины SAQ.

Но коммерческие центры, банки и магазины SQDC работать не будут. Таким образом, не работают и магазины, расположенные в помещениях торговых центров.

Почти все государственные учреждения на федеральном, провинциальном, городском уровнях закрыты на выходной. Это касается и офисов SAAQ, и почты (доставка и сбор её 1 июля не осуществляются).

Но офисы Service Canada, ответственные за выдачу паспортов, продолжают свою работу в связи с известными исключительными обстоятельствами – хотя положение улучшилось, но полностью убрать очереди на получение паспорта пока не удалось, так что выходной праздничный день в этом году отменён.

Сбор мусора проходит по обычному плану.

Большая часть музеев 1 июля будет открыта, включая Музей изящных искусств Монреаля, музей Pointe-à-Callière на набережной Старого Монреаля, Биодом, Инсектариум, Планетариум. Работают и все кинотеатры.

Расписание работы бассейнов, муниципальных спортзалов и библиотек желательно уточнить, так как их работа зависит от решения местного руководства.

Доступ в Национальные парки и в исторические места в день праздника будет бесплатен.

Что касается общественного транспорта, то в эту пятницу автобусы, электрички и метро работают по субботнему расписанию, но некоторые маршруты, связывающие города-спутники с Монреалем, а также города-спутники с городом Квебек будут работать по расписанию воскресного дня, поэтому если вам придётся воспользоваться общественным транспортом, уточните расписание на сайтах управлений транспорта.