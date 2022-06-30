Требование хозяина к жильцу о внесении гарантийного залога при аренде жилья – незаконны

В Квебеке требование гарантийного залога при аренде жилого помещения на возмещение возможных убытков являются незаконными

Если снимаете жильё в Квебеке, то учтите, что хозяин не имеет права требовать внесения гарантийного залога на возмещение возможных убытков.

После публикации о безобразном состоянии, в котором оставили дом сбежавшие жильцы, читатели задались законным вопросом – “но ведь у хозяев мог остаться залог, месячный депозит (а то и двухмесячный), который возвращается при прекращении отношений хозяин-жилец и который не возвращается полностью или частично, если жилец оставил квартиру разгромленной или же требующей значительного ремонта”.

Хотя вопрос законный и справедливый, но, как оказалось, в Квебеке требование такого залога незаконно!

Иными словами, хозяин сдаваемого помещения не имеет права требовать гарантийный залог ни в размере месячной, ни в размере двухмесячной квартплаты, ни даже в размере символической суммы, скажем, в 100 долларов.

Хотя сегодня всё больше и больше хозяев сдаваемых квартир и домов такой залог требуют, но эта практика противоречит Закону. Таким образом, если у Вас, как у жильца, хозяин потребовал залог, вы имеете право в любой момент потребовать у хозяина жилья эти деньги вернуть! Так как на такой залог хозяин обязательно выдаёт расписку (иначе будет невозможно доказать в момент выезда, что Вы оставляли гарантийную сумму на возмещение убытков), то и вернуть деньги будет просто, так как хозяин не пойдёт на демонстративное нарушение закона.

Понятно желание хозяев сдаваемых помещений застраховать себя от вандализма, от серьзных поломок, вызыванных действиями жильцов или даже от неуплаты арендной платы. Поэтому осуждать хозяев жилья рука не поднимается. Тем не менее, Закон есть Закон – требовать гарантийный залог – незаконно! Эти положения чётко сформулированы в Гражданском Кодексе Квебека – хозяин сдаваемого жилого помещения имеет право требовать предварительного внесения лишь суммы в размере месячной оплаты. То есть, хозяин может потребовать оплатить первый месяц проживания до вьезда нового жильца в квартиру. Но в этом случае оплата первого месяца произведена и следующая оплата будет производиться в счёт второго месяца проживания.

Небольшая деталь: квартиросъёмщик может добровольно и по собственному желанию предложить хозяину жилья гарантийную сумму (например, как дополнительный фактор в ходе переговоров о квартире, чтобы обойти конкурентов). Но и в этом случае жилец может в любой момент после переезда на квартиру попросить вернуть этот залог.

Так что, если вы внесли гарантийный залог, вы можете вежливо попросить вернуть его или договориться о зачёте этой суммы в счёт арендной платы за следующий месяц. Но всё это не означает, что можно превращать арендованный дом или квартиру в помойку – уважайте других.