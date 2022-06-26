Вниманию хозяев жилых помещений – аренда квартиры и дома может привести к плачевным результатам

Семейная пара сняла дом в Лонгёе и за год проживания превратила его в помойку. Ремонт обойдётся в два десятка тысяч долларов, если не больше

Разгромленный дом или рекомендация хозяевам не брать на постой эту пару, если та объявится!

Journal de Montréal сообщает о крайне неприятном для хозяев небольшого дома в Лонгёе случае. Год назад хозяйка дома сдала его семейной бездетной паре. Несколько дней назад жильцы сьехали, не оставив ключей. Когда хозяйка вошла во двор, а затем взломала дверь своего дома, она ужаснулась.

Весь дом был буквально завален десятками мешков с мусором, который никогда не выносился. Помещение пропахло мочёй и экскрементами, оставленными домашними животными, принадлежащими жильцам, которые, скорее всего, вообще не выпускали на улицу – речь о собачке, коте, двух хорьках и белке.

Жильцы перерезали, непонятно с какой целью, провода и кабели, подающие ток на лампы и на электрическую плиту. Все розетки сломаны, паркетные полы не только загажены, но и разбиты. Повсюду на стенках следы от жевательной резинки, оконные карнизы разбиты, а сарайчик, стоящий во дворе, тоже забит до отказа мешками с мусором.

Хозяйка дома, которая пригласила журналистов Journal de Montréal “полюбоваться” на состояние дома, заверила тех, что она собирается подать иск в Административный суд по вопросам жилых помещений против бывших жильцов – Cynthia Lagacé Jean-François Haché.

Журналистам удалось связаться с бывшими жильцами. В ответ на вопросы, мадам Лагасе решительно заявила, что она не чувствует никаких угрызений совести – она и её супруг (по неподтверждённым сведениям, всё же у пары есть и дети) решили переехать в город Эдмонтон, в Альберте. Их не волнует то, в каком состоянии они оставили жильё. По её словам, когда пара вьехала в дом, там и так были проблемы с чистотой, поэтому никакой вины за собой она не ощущает (удивительно, как это пара вьехала в полностью убитый дом, если не она его разгромила). Разумеется, хозяйка дома отрицает очевидные лживые утверждения и настаивает на том, что она подаст в суд и потребует возмещения убытков.

Что касается заявленного намерения пары переехать в Альберту, пока речь только о словах, которым доверять нельзя, судя по всему. Так что хозяевам жилых помещений совет – если эти люди захотят снять у вас домик или квартиру, гоните их взашей.

“Герои” рассказа – Cynthia Lagacé и Jеan-François Haché: