Переезжаете? Учтите, что цены перевозчиков в эти дни взлетели на заоблачные высоты

Период переездов начался. И, как всегда, цены на услуги перевозчиков взлетели вверх, да и специалистов найти сложно

Грядёт великий квебекский праздник – День Переездов! А вы к нему готовы?

Как всегда, как каждый год, 1 июля Квебек празднует традиционный День переездов – тысячи жильцов-квартиросьёмщиков срываются с насиженного места и перелетают на новую квартиру, в надежде на улучшение жизненных условий и на новых, более приятных соседей.

Кроме проблем с выбором нового жилья, с ценами, с ремонтами и возвратами залогов, к 1 июля перед многими во весь рост встаёт и практический вопрос – как переезжать, какую компанию, предлагающую услуги на этом рынке, выбрать, сколько заплатить.

И как всегда, чем ближе к 1 июля, тем выше цены на перевозку мебели и других вещей. По сравнению с ценой, которую предлагали компании в начале июня, цена на конец месяца может быть вдвое, а то и и втрое больше. Почему? Да очень просто – потому, что телефоны компаний разрываются от звонков клиентов, всем нужна помощь, все стремятся переехать 1 числа или в один из ближайших к этой дате дней (как правило, 28-30 июня, так как чаще всего с 1 июля предыдущая квартира уже сдана новым жильцам).

И хотя ситуация от года к году не меняется, всегда найдутся те, кто звонит на фирму и просит перевезти вещи в день звонка! Не заранее, а в тот самый день, когда им нужна помощь. Многие пытаются заказать услуги перееезда на следующий после звонка день.

На самом деле, по относительно нормальной цене найти перевозчика за день практически невозможно. По словам хозяев фирм, в этом году их расписание было забито под завязку уже три месяца назад, а цены на услуги возросли, в сравнении с прошлым годом, на 50%.

Ситуация усугубляется тем фактом, что из-за общей нехватки рабочих рук в Квебеке, многие грузчики нашли постоянную работу в других местах, а посему количество временных работников сократилось в фирмах на 20-50%.

Маленькая фирма, работающая с парой грузовиков, может (если повезёт) совершить до десяти рейсов в день с раннего утра до позднего вечера, тогда как заказов сегодня – многие десятки

Цены растут и потому, что растут цены на запачасти для грузовиков, не говоря уже о ценах на новые и подержанные грузовики, что тоже приводит к росту конечных цен дя клиента.

В сложившемся положении многие жильцы решают снять временные склады, сложив там свою мебель и другие вещи, а самим переехать налегке. Решение выглядит разумно, если учесть, что месяц аренды комнаты или контейнера на складе будет стоить не дороже, чем дорогущие услуги на перевозку вещей, стоимость на которые упадёт через месяц. Вот только придётся на матрасе спать и на табуретке питаться, да и те ещё дотащить надо до квартиры (и надеяться, что та сдаётся с плитой и холодильником).