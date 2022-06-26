Сильный пожар в восточном Монреале

Тяжёлые выходные. Ночью в городе снова убиты люди.

Улица Восточный Шербрук перекрыта на 2.5-километровом участке между Бродвей-авеню и бульваром Джозеф-Версаль. Также в районе отключено электричество. Водителей призывают объезжать перекрытый участок улице Нотр-Дам-Сент-Ист. В это время пожарные борются с крупным возгоранием промышленном здании.

Пожарная служба Монреаля подала свой первый сигнал тревоги около 10:30 утра в воскресенье. В течение 45 минут прозвучало ещё 4 тревоги.

По версии пожарных, огонь возник в куче материалов в центре переработки. Затем огонь распространился по всему зданию, и произошло частичное обрушение конструкции.

На месте работают около 150 пожарных. О пострадавших не сообщается.

Пожарные уверяют, что контролируют пламя и что нет опасности его распространения на близлежащие нефтеперерабатывающие заводы. Они планируют потушить огонь к вечеру.