Итоги недели 20-26 июня 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась четвертая неделя календарного лета. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события, а порой спокойной и размеренной, солнечной и дождливой.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

Около сотни пожарных боролись с огнем в районе Этобико в Торонто. Ряд предприятий пришлось эвакуировать во вторник днём из-за возгорания на предприятии по аренде оборудования. Загорелись десятки баллонов с пропаном. Огонь также распространился на несколько припаркованных автомобилей. Благодаря профессионализму пожарных, человеческих жертв удалось убежать. Обнародованы цифры, согласно которым, в Канаде не хватает миллиона рабочих рук во многих отраслях Отдел Статистики Канады (Statistique Canada) – официальное подразделение правительства страны, сообщило во вторник, 21 июня 2022 года, что за три первых месяца года нехватка рабочих рук по всей Канаде побила все рекорды. Мир должен готовиться к новой пандемии, для этого Белому дому понадобится «больше денег», заявил президент США Джо Байден 21июня на брифинге Не хватает более 100 000 домов и социального жилья, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке недвижимости, говорится в исследовании Ассоциации специалистов по жилищному строительству Квебека. Скоро собачки Монреаля смогут прогуляться по новым локациям. 1 июля стартует пилотный проект, в рамках которого собакам будет разрешен допуск в десять основных в парков Сен-Леонара. Собаки должны быть стерилизованы и чипированы, хозяева должны постоянно держать их на поводке и убирать за ними. После нескольких месяцев тестовой эксплуатации в среду был официально открыт первый в Монреале “мокрый” приют. Он даёт обитетелям возможность употреблять алкоголь под наблюдением врача. “Пациентам” предоставляются консультации и поддержка. Проект создан совместно Университетскими центрами здравоохранения и социальных услуг (CIUSSS) и миссией Old Brewery Mission, которая предоставляет различные ресурсы бездомному населению Министерство здравоохранения Квебека заявляет, что Монреаль и Лаваль станут первыми городами провинции, которые получат полностью электрические машины скорой помощи. Ожидается, что транспортые средства выйдут на дороги в следующем году. Служба медицинской помощи Urgences-Santé приобрела восемь машин скорой помощи у квебекских компаний Demers Ambulances и Lion Electric. Канадский парламент до июня 2023 года продолжит работать в гибридном формате, когда депутаты могут как лично присутствовать на заседаниях, так и посредством видеосвязи. По всему Квебеку будут установлены 680 новых розеток для заправки электромобилей Как известно, Канада (и, в частности, Квебек) отстают от Европы в количестве и доступности пункто заправки электромобилей. Частично отставание будет исправлено благодаря новым пунктам заправки. В связи с ростом количества инцидентов с применением огнестрельного оружия в Монреале, правительство Квебека инвестирует 2 миллиона долларов в проекты, направленные специально на улучшение ситуации в семи районах мегаполиса. Заместитель премьер-министра и министр общественной безопасности Женевьева Гильбо заявила, что финансирование является дополнением к работе Стратегического комитета городской безопасности Монреаля (CoSSUM).

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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