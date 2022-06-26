Нападение на людей в центре Монреаля воскресным утром

В Монреале утром воскресенья 26 июня безумец с ножом убил одого человека и нескольких ранил

Один человек убит и несколько ранены в центре Монреаля в результате нападения психа с ножом.

Ранним утром в воскресенье, 26 июня, полиция Монреаля получила звонок по 911, в котором житель города сообщил о том, что в самом центре города человек нападает на людей, ходя по квартирам с ножом и нанося удары по всем встречным.

Происшествие имело место примерно в 6.30 утра в самом центре Монреаля, в одном из домов улицы Drummond, неподалёку от её пересечения с улицей Sherbrooke.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов правопорядка увидели двух окровавленных человек – оба они члены семьи нападавшего, ещё несколько человек (возможно, лишь один, но пока точных данных нет) были ранены в соседних квартирах. Во время задержания безумца тот ранил ударом ножа и полицейского, который пытался его схватить. Все раненые были отправлены в больницу, причём по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии.

На месте преступления было обнаружено безжизненное тело ещё одной жертвы. Но пока, повторим, точных данных о количестве жертв нет.

Подозреваемый – мужчина лет тридцати, задержан, место преступления оцеплено, полиция приступила к расследованию, но пока непонятны ни обстоятельства, ни причины происшедшего, хотя, по мнению полицейских, принимавших участие в задержании виновника нападения, он, по всей видимости, находится в состоянии глубокого кризиса, а вот вызывано ли его помешательство болезнью или приёмом каких-то веществ, пока неизвестно.