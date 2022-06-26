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Продление срока действия ипотеки может помочь ограничить рост платежей

Виктория Христова Июн 26, 2022 Лев Голберг, Недвижимость, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Продление срока действия ипотеки может помочь ограничить рост платежей отключены 10 Просмотров

Канадские домовладельцы могут быть в шоке, когда придет время продлевать свои ипотечные кредиты, поскольку более высокие процентные ставки, вероятно, также приведут к увеличению ежемесячных платежей.

Такое увеличение платежей особенно вредно, поскольку повышение цен на бензин, продукты питания и другие сырьевые товары уже наносит ущерб бюджету домашних хозяйств.

Эксперты считают, что продление срока погашения ипотечного кредита может позволить контролировать ежемесячные платежи, даже если процентные ставки выше. Но будьте осторожны: такое решение имеет свои издержки, поскольку оно увеличивает процентные сборы, которые выплачиваются в течение более длительного периода времени.

Майк Роча, директор по ипотечному опыту Banque Scotia, отмечает, что клиенты, которые обновляют сегодня и, возможно, в прошлом получали процентные ставки менее 3% или даже 2%, сталкиваются со ставками, которые потенциально могут достигать более 4%.

«У некоторых клиентов определенно будет потенциальный платежный шок»,-подчеркивает он.

Период амортизации – это период, в течение которого погашается кредит. Это означает, что для ипотеки, заключенной пять лет назад для покупки дома с 25-летним периодом амортизации, осталось 20 лет платежей.

Продлевая этот период амортизации до продления срока действия ипотечного кредита, можно взять оставшийся остаток по кредиту и погасить его еще на 25 лет или даже дольше, в зависимости от ситуации. Это решение сократит ежемесячный платеж, но из-за дополнительного времени, необходимого для погашения кредита, проценты будут выплачиваться в течение более длительного периода времени.

Майк Роча отмечает, что заемщики, которые в прошлом производили дополнительные платежи и опережали свой первоначальный график платежей, должны иметь возможность вернуться к своему первоначальному графику.

«Нужно пройти квалификацию, нужно проверить кредит. Может быть оценка, это зависит от кредитора. Это более длительный процесс, это точно» – говорит он.

В то время как у тех, у кого есть ипотечные кредиты с плавающей ставкой, их ставки уже выросли, когда Банк Канады начал повышать свою ключевую ставку, у тех, у кого есть кредиты с фиксированной ставкой, не будет увеличения ставки, которую они платят до момента продления.

В своем обзоре финансовой системы на прошлой неделе Банк Канады отметил, что повышение ставок может привести к ужесточению бюджета домашних хозяйств.

Центральный банк запустил гипотетический сценарий, при котором пятилетние ипотечные кредиты с плавающей и фиксированной ставками, выданные в 2020 и 2021 годах, возобновлялись по средним ставкам 4,4% и 4,5% соответственно в 2025 и 2026 годах.

В своей симуляции Банк Канады сообщает, что домохозяйства, которые взяли ипотечный кредит в 2020-2021 годах, увидят среднее увеличение своих ежемесячных платежей по ипотечным кредитам на 420 долларов или 30% при продлении.

Майк Роча подчеркивает, что всегда полезно поговорить с финансовым консультантом, который может изучить всю ситуацию в целом.

«Финансовый консультант сможет целостно изучить финансовое положение человека, а затем дать совет, который будет имеет смысл в данной ситуации»,-говорит он.

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