Трамп заявил, что США пришли в упадок и стали посмешищем

Утеря энергетической независимости и доминирующего положения на мировой арене превратила США в посмешище, заявил бывший президент США Дональд Трамп 26 июня на митинге в штате Иллинойс

Утеря энергетической независимости и доминирующего положения на мировой арене превратила США в посмешище, заявил бывший президент США Дональд Трамп 26 июня на митинге в штате Иллинойс.

«Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории. У нас никогда не было подобной ситуации с энергетикой. Мы больше не энергетически независимое, даже доминирующее государство, как это было всего два года назад», — заявил Дональд Трамп.

По его мнению, именно администрация Джо Байдена довела США до экономического коллапса, роста нелегальной миграции, роста преступности и ограничения свободы слова и независимости прессы.

«Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах она стала посмешищем», — подчеркнул Трамп.

Отметим, 21 июня Дональд Трамп заявил, что обязательно будет участвовать в президентских выборах в США в 2024 году, так как страна «скатилась в ад» и ее нужно снова сделать великой.

По данным министерства труда США, потребительские цены выросли в мае по меньшей мере на 8,6%. Цены на бензин в США еще 10 июня поднялись выше пяти долларов за галлон.