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Новости В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа
Фото: CNN

В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа

Виктория Христова Июн 26, 2022 Новости, Новости Канады, Сам себе ресторан Комментарии к записи В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа отключены 31 Просмотров

Производитель соусов и приправ French’s выпустил ограниченными тиражом Frenchsicle — фруктовый лед (так называемый попсикл) со вкусом кетчупа

Производитель соусов и приправ French’s выпустил ограниченными тиражом Frenchsicle — фруктовый лед (так называемый попсикл) со вкусом кетчупа.

Десерт был создан в сотрудничестве с канадским брендом мороженого Happy Pops. Для его производства используются натуральные томаты, выращенные в Канаде, и органический тростниковый сахар в качестве подсластителя. В результате получился «пикантный томатный вкус с оттенками соленой сладости», как описывают его производитель.

Мороженое со вкусом кетчупа раздавали бесплатно в течение одного дня в Ванкувере, Торонто, Лимингтоне и Онтарио.

Напомним любителям сладкого, что ранее French’s выпускал мороженое со вкусом горчицы, а также горчичное пиво. Пришел черед кетчупа.

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