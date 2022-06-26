В Канаде появилось мороженое со вкусом кетчупа

Производитель соусов и приправ French’s выпустил ограниченными тиражом Frenchsicle — фруктовый лед (так называемый попсикл) со вкусом кетчупа

Производитель соусов и приправ French’s выпустил ограниченными тиражом Frenchsicle — фруктовый лед (так называемый попсикл) со вкусом кетчупа.

Десерт был создан в сотрудничестве с канадским брендом мороженого Happy Pops. Для его производства используются натуральные томаты, выращенные в Канаде, и органический тростниковый сахар в качестве подсластителя. В результате получился «пикантный томатный вкус с оттенками соленой сладости», как описывают его производитель.

Мороженое со вкусом кетчупа раздавали бесплатно в течение одного дня в Ванкувере, Торонто, Лимингтоне и Онтарио.

Напомним любителям сладкого, что ранее French’s выпускал мороженое со вкусом горчицы, а также горчичное пиво. Пришел черед кетчупа.