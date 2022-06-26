Суд поддержал работодателя: уборщица уволена из-за отказа носить маску

В то же время опрос показывает, что 70% кандацев хотят, чтобы непривитых работников отстранили от работы.

Работница, нанятая клининговой службой, обратилась в Административный суд по трудовым спорам, ссылаясь на Закон о соблюдении трудовых норм. Она утверждала, что стала жертвой “увольнения без уважительной и достаточной причины” в мае 2021 года, потому что отказалась носить маску на работе.

Суд рассмотрел жалобы и заявил, что это было не увольнение, а “отставка” с ее стороны.

“Ее отказ носить маску без каких-либо медицинских исключений, несмотря на четкие и строгие инструкции, равнозначен ее добровольной отставке, — говорится в решение Трибунала. – Это ее собственный выбор, но ее отказ подчиняться и уважать указание тем не менее обязывает работодателя отказаться от ее услуг. Это не увольнение, а отставка, и она не имеет права на это средство правовой защиты”.

Чтобы иметь возможность ссылаться на раздел 124 Закона о трудовых нормах, который предусматривает средство правовой защиты от “увольнения без уважительной и достаточной причин”, как это сделала она, работница должна была доказать, что она была именно уволена.

Однако Административно-трудовой суд заключил, что “инициатива разрыва договорных отношений с работодателем полностью принадлежит работнику”, и отклонил ее жалобу.