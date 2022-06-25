Не на данном этапе: ВОЗ не признает обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией

Тем не менее в Монреале предлагается вакцинация всем желающим.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала комитет по чрезвычайным ситуациям в четверг. Его эксперты должны были решить, объявлять или нет глобальную чрезвычайную ситуацию из-за растущей вспышки обезьяньей оспы.

Комитет пришел к выводу, что вспышки обезьяньей оспы почти в 50 странах требуют тщательного наблюдения, но не являются основанием для объявления глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В то же время Комитет признал, что “многие аспекты вспышки были необычными, и что оспе обезьян, которая является эндемичной в некоторых африканских странах, не уделялось должного внимания”.

Тем не менее ВОЗ указала на “чрезвычайный характер” вспышки и заявила, что борьба с ее распространением требует “интенсивных” ответных мер.

Эксперты решили, что за вспышкой следует “тщательно следить и пересматривать ее статус каждые несколько недель”.