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Новости Новости Квебека и Монреаля Опасные воды Квебека: в бассейнах нехватка спасателей

Опасные воды Квебека: в бассейнах нехватка спасателей

Olga Fedak Июн 26, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Работа Оставить комментарий 12 Просмотров

Также в Монреале острый кризис работников скорой помощи.

Городские бассейны могли бы стать отличным спасением от жары и духоты. Но, похоже, не этим летом.

В Квебеке не хватает около 200 спасателей, из-за чего многие бассейны в разных уголках провинции не могут открыться. Другие же бассейны сократили часы работы и ограничили количество гостей.

Власти снова винят пандемию COVID-19, из-за которой не проводились тренировки и сертификация спасателей.

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