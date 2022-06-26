Опасные воды Квебека: в бассейнах нехватка спасателей

Также в Монреале острый кризис работников скорой помощи.

Городские бассейны могли бы стать отличным спасением от жары и духоты. Но, похоже, не этим летом.

В Квебеке не хватает около 200 спасателей, из-за чего многие бассейны в разных уголках провинции не могут открыться. Другие же бассейны сократили часы работы и ограничили количество гостей.

Власти снова винят пандемию COVID-19, из-за которой не проводились тренировки и сертификация спасателей.