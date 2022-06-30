Air Canada решила полностью отменить 154 рейса ежедневно (до конца августа)

Air Canada приняла решение об аннулировании 154 рейсов ежедневно до конца августа. Пассажиров, которые приобрели билеты, просят обратиться в компанию для улаживания вопроса по переносу полёта или отмене его

Из-за напряжённого положения в аэропортах, Air Canada приняла беспрецедентное решение отменить 154 рейса ежедневно. В основном, это касается Монреаля и Торонто.

В связи с важностью информации, в виде исключения, мы вынуждены вернуться к теме канадских (в первую очередь, монреальского и торонтского) аэропортов, вылетов и прилётов. Общеизвестно, что дажефедеральное правительство характеризует ситуацию, как “хаотическую” (что не мешает, впрочем, некоторым гражданам задавать недоуменные вопросы, мол, всё же нормально, никакого хаоса нет, СМИ и путешественники всё выдумывают с непонятной целью, наверняка, кем-то подкуплены).

Как бы то ни было, хаос в аэропорту PET Монреаля в и в аэропорту Pearson Торонто имеет место быть. Половина рейсов отменяется или серьёзно задерживается из-за царящей неразберихи (если быть точным, даже не половина, а 51% всех рейсов). И, к сожалению, проблема не ограничивается этими двумя аэропортами.

Таким образом, в связи с создавшимся положением, авиакомпании, по согласованию с администрацией аэропортов и управления транспорта, решили принять меры.

Главный авиаперевозчик Канады – авиакомпания Air Canada приняла беспредентное решение, которое отразится на всей системе авиаперевозок – компания отменяет 154 ежедневных рейса в июле и августе. Ошибки нет – 154 рейса отменяются (от слова “совсем”). Всего Air Canada осуществляла до июля примерно тысячу рейсов в день, так что количество полётов сокращается на 15% или чуть больше.

Три маршрута полностью закрываются – это рейсы Монреаль – Питсбург, Монреаль – Балтимор-Келовна и Торонто-Форт МкМуррей.

Почти все сокращения количества рейсов касаются вылетов и прилётов из/в Монреаля и Торонто.

Более того, администрация Air Canada признаёт, что принятое решение отразится на авиарейсах других компаний, так как тем придётся пересматривать расписание и сокращать количество полётов в связи неприбытием большого числа пассажиров на пересадку.

Air Canada обратилась к пассажирам, купившим билеты на отменённые рейсы, с просьбой принять меры для переноса даты и времени вылета, замены билетов или возврата денег. Можно ожидать нового витка хаоса – теперь уже тысячи пассажиров, оставшихся без самолётов, будут названивать в авикомпанию, забив эфир, так сказать.

Зато Air Canada принесла искренние извинения всем, кто пострадал от её решения.

Вина на сложившееся положение возлагается авиакомпаниями на нехватку персонала и последствиями пандемии.