Половина рейсов в аэропортах Канады отменяется или задерживается

И это ещё не все паспорта получили!

Последние данные показали, что более половины всех рейсов в крупные аэропорты Канады и из них отменяются или задерживаются. Об этом сообщило DataWazo, агентство по стратегии данных из Фредериктона, Нью-Брансуик.

В период с 22 по 27 июня 51% внутренних и международных рейсов в крупнейших аэропортах Канады были задержаны или отменены. Хуже все ситуация в Торонто Пирсон, где за тот же период было отменено 11% рейсов и задержано 52% рейсов.

20 июня федеральное правительство отменило требование к внутренним и международным путешественникам предоставлять подтверждение вакцинации при путешествии самолетом или поездом. Это должно было освободить часть сотрудников, которые проверяли вакцинацию у пассажиров, и перевести их на другие участки.

Однако проблему эту не решило. “Цифры примерно одинаковы до 20-го и после 20-го. Просто кажется, что лучше не становится”, – сказали в DataWazo.

Также по состоянию на 4 мая 103 сотрудника Канадского агентства пограничных служб (CBSA) находились в неоплачиваемом отпуске из-за прививочного статуса. Неизвестно, вышли ли они на работу после того, как прививки перестали быть обязательным.

В то же время, чтобы нанять новых пограничников, нужно подождать, пока они пройдут 18 недель обучения и один год учебной практики, прежде чем станут полноправными офицерами.