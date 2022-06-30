Квебек объявил награду в 50 тысяч долларов за помощь в поисках одного из самых опасных в Канаде нарушителя

А ещё полиция использует детей для проверки скорости на дорогах.

Полиция южного побережья Монреаля объявила награду в размере 50 000 долларов за поиск одного из самых разыскиваемых преступников Канады.

25-летний Юсеф Бурас разыскивается в связи с убийством Мухаммада Адхана, который был дважды ранен в грудь и убит 15 октября 2017 года на автостоянке Centre-Jacques Cartier в Лонгёй.

“Мы думаем, что некоторые люди в Монреале точно знают, где он находится, и мы надеемся, что они решат поговорить, — заявил начальник полиции Лонгея Фэди Дагер. – Мы пытаемся найти другие возможности, другие способы оказать на него давление».

Полиция Лонгея сотрудничает с программами BOLO (будь начеку) и Sun Youth. Интерпол выпустил для Бураса красное уведомление.

Директор BOLO Максим Ланглуа сказал, что семь рекламных щитов будут установлены в районе Большого Монреаля, и начнется онлайн-кампания по привлечению внимания к награде.

Рост преступника 173 см, а вес 65 кг. У него черные волосы и карие глаза. По данным BOLO, он алжирского и канадского происхождения и “имеет связи с Алжиром”.

Всем, у кого есть информация о его местонахождении, предлагается звонить по телефону 911 или на конфиденциальную линию Полиции Квебека по номеру 1-800-659-GANG (4264).

Кампания BOLO продлится пять недель.