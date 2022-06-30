В США потребовали удалить TikTok из магазинов приложений Apple и Google

Федеральная комиссия связи США призвала Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений

Представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за тайного сбора данных.

“Я призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за его практики тайного сбора данных”, — отметил Карр в Twitter.

По словам представителя Комиссии, TikTok собирает ряд конфиденциальных данных, таких как история поиска и просмотра, шаблоны нажатий клавиш, биометрические идентификаторы, черновики сообщений, которые, как показывают новые отчеты США, доступны в Пекине.

«TikTok – это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре», – считает чиновник.

TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия – в августе 2018 года. Владелец сети – китайская технологическая компания ByteDance. В сентябре 2021 года ежемесячная активная аудитория TikTok достигла 1 млрд.