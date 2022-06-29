Двойное убийство в Оттаве – убиты мама и дочь, вторая дочь ранена

В Оттаве мама и дочь убиты ударами ножа. Вторая дочь ранена. Убийца застрелен полицейскими

Преступление в Оттаве – убиты мать и дочь, вторая дочь ранена, претупник застрелен полицейскими.

По сообщениям из Оттавы, в ночь на вторник, 28 июня, в столице Канады мама и её дочь были убиты ударами ножа. Полиция, вызванная соседями, услышавшими отчаянные крики, обнаружила на месте преступления мужчину, который находился перед домом и наносил удары ножом девушке. Во время попытки спасти несчастную, мужчина набросился на полицейских и был застрелен на месте. Девушка была тут же отправлена в больницу, где врачи оказывают ей первую помощь, но, судя по всему, жизнь её находится вне опасности, хотя врачи сообщили о нескольких ножевых ранениях и об одном огнестрельном.

Свидетели преступления рассказали о деталях происшедшего, по меньшей мере о том, что они видели, но пока не сообщается о том, какие отношения связывают жертвы и убийцу, полиция Оттавы оцепила место происшествия, эксперты собирают улики и распрашивают соседей. Сведения о личности жертв и преступника пока не сообщаются, но известно, что убитый мужчина – молодой человек возраста 21 года.

Преступление было совершено на улице Анока (Anoka), которая находится в тихом и спокойном районе города и где ничего никогда не случалось. Один из соседей рассказал, что незадолго до трагедии он видел как мама и обе её дочери выгуливали собачку и поливали газон, но сосед не видел, что произошло позже.