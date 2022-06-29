И вновь о последствиях для Канады запрета на аборты многими штатами

Так стоит ли Канаде ожидать наплыва “медицинских туристок” после запрета абортов в США?

Каковы будут последствия запрета на аборты в США (где ситуация пока окончательно не определена) для Канады и, в частности, для канадской системы здравоохранения?

В первую очередь, ни у кого нет сомнений в том, что “медицинский туризм” американок значительно увеличится, что принесёт значительные суммы в канадский бюджет. Сложно и рано оценивать реальные доходы от этого направления, но деньги будут поступать, очевидно, немалые – от затрат на покупки бензина на канадской территории, до проживания в отеле сопровождающих лиц. Но всё это мелочи, в сравнении с прямыми доходами от соответствующих медицинских процедур.

И тут возникает ряд вопросов. Во-первых, мадам Джил Докторофф (Jill Doctoroff), генеральный директор Национальной Федерации абортов Канады, подчеркнула, что “медицинский туризм” будет недоступен для самых малоимущих слоёв общества – а именно в этих слоях наибольший процент женщин, у которых было нежелательное зачатие, что связано с общим уровнем образования, знаний, психологии, наличием денег и т.д. Для этих слоёв затруднителен процесс получения паспорта, покупки билетов до Канады, заказа гостиницы, оплаты анализов и много, чего ещё. Нельзя забывать, что в случае поездки в Канаду, этим женщинам придётся провести в Канаде не один день. А добираться из южных штатов затруднительно и дорого. Поэтому представительницы наименее обеспеченных слоёв общества, скорее всего, будут выбирать для аборта те штаты, где аборт пока не запрещён.

Но даже если такие поездки не будут очень частыми, приток пациенток всё равно вызовет переполнение клиник, занимающихся абортами, что приведёт к удлинению сроков ожидания (а, следовательно, увеличению расходов пациенток и сопровождающих их лиц).

Даже если все расходы по аборту будут возлагаться на приезжающих американок, всё равно будет необходимо увеличить количество персонала, от медсестер до врачей, от охранников до электриков и ремонтников.

Опыт абортов американок в Канаде есть – в пограничных городах есть достаточное число клиник, которые обсложивают и соседей с юга, которым легче по разным причинам сделать аборт в Канаде. Но так как Канада граничит с рядом штатов, где запреты на аборты только что введены, то количество приезжающих всё равно резко увеличится, и ряд клиник, от Ванкувера до Галифакса, уже готовятся к приёму пациенток из США.

Федеральное правительство внимательно следит за развитием ситуации, но пока не принимает никаких мер, впрочем, сложно сказать, какие именно меры могут и должны быть приняты в связи с ожидаемым десантом.

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