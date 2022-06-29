Суд Техаса заблокировал запрет на аборты в штате

Запрет на проведение абортов в штате Техас был временно заблокирован судом штата из-за иска правозащитников, заявили в правозащитной организации ACLU 28 июня через Twitter.

Правозащитники отметили, что аборты на сроке до шести недель беременности возобновятся в некоторых клиниках штата Техас.

Указывается, что приостановка запрета на аборты будет действовать до слушаний по иску к администрации штата, которые пройдут 12 июля.

Напомним, 24 июня было отменена конституционная гарантия права на аборт в США. После чего почти половина штатов в США заявили о планах ввести запрет на аборты или существенно ограничить их проведение.

Ранее американским властям не разрешалось препятствовать в прерывании беременности в течение ее первого триместра.

Кроме того, референдум о независимости от США хотят провести в 2023 году в Техасе представители Республиканской партии, об этом говорится в принятой 20 июня на съезде техасского отделения партии резолюции.

«В соответствии со статьей 1 раздела 1 Конституции Техаса федеральное правительство нарушило наше право на местное самоуправление. Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют», — отмечается в документе.

Делегаты подчеркнули, что у Техаса остается право на отделение от США и призвали законодательное собрание штата провести референдум по этому вопросу. Эти соображения изложены в положении документа, озаглавленного «Суверенитет штата».

Резолюция призывает местных законодателей на следующей сессии принять законопроект о проведении в 2023 году референдума о независимости Техаса.

Кроме того, республиканцы заявили в документе, что не признают результаты президентских выборов 2020 года. «Считаем, что исполняющий обязанности президента Джозеф Байден не был законно избран народом США», — отмечается в резолюции.

Отметим, призывы о проведении референдума о независимости Техаса в штате звучат с определенной периодичностью.

Штат присоединился к США в 1845 году будучи при этом международно признанным независимым государством. До присоединения США дважды отклоняли просьбу Техаса о включении в свой состав.