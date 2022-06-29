Женщина случайно похитила двойника своего кота

Будьте осторожны: ваш кот может быть совсем не вашим!

Забавное видео недавно появилось с сети TikTok. На нем женщина заглядывает в дверной проем своего дома, видит собственного кота и удивленно говорит: «Джордж, я думала, ты на улице. Но у меня уже есть кот в машине». Затем она подходит к машине, открывает дверь и показывает точно такого же кота, который сидит внутри. «Я украла чужого кота. Это не Джордж. Почему он выглядит, как Джордж?» — недоумевает женщина. В этот момент похищенное животное смотрит прямо в камеру и громко мяукает. Надо сказать, ситуация и забавная, и несколько странная.

Видео набрало более 3,5 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Народ изгалялся в юморе и даже немного – в сарказме. «Он как бы говорит: “Я же говорил, что я не Джордж! Немедленно отвези меня домой или я вызову полицию”», — шутит автор одного из комментариев. «Теперь у тебя близнецы», — поздравляет другой. «О боже, верни его туда, откуда взяла», — советует третий. «Его давно потерянный брат-близнец нашелся», — пишет еще один.

Но кто-то был и весьма серьезен: «Так что, какой теперь план? Вернешь кота обратно? Напишешь пост в соцсетях, чтобы найти владельца?» В ответ женщина опубликовала еще одно видео, на котором она выпускает кота из своей машины. «Я живу в городке таунхаусов. Я нашла его здесь, так что с ним все будет в порядке», — поясняет она.

Так что, владельцы котов, будьте внимательны, выпуская питомца на прогулку. Вдруг у ваших земляков точно такой же кот, как и у вас?

Кстати само видео можно посмотреть вот здесь.