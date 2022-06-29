Жилье на съем: приближается день переездов

Найти жилье на съем в Монреальском регионе становится все сложнее и сложнее

Ранее считавшийся доступным альтернативным вариантом, Северный Берег в регионе Монреаль теперь дороже, чем жилье в черте города для семей. В Лавале и Лаурентидах ежемесячная арендная плата за жилье с тремя и более спальнями превышает сумму, которую пришлось бы платить за то же самое жилье чем на острове, показывает анализ объявлений, опубликованных на Kijiji компанией Duty. Явление, которое снижает доступность жилья для некоторых арендаторов, у которых все еще нет вариантов, по мере приближения 1 июля.

По словам Луи Годро, профессора Школы социальной работы в университете Квебека в Монреале (Louis Gaudreau), на фоне завышенного рынка недвижимости, многие семьи обратились к аренде в течение последних трех лет, что привело к таянию показателей незанятости жилья по всей провинции. Купить свое жилье многим на сегодняшний день – не по силам.

«Это закон спроса и предложения, – говорит Годро. Когда все больше людей ищут жилье, а жилья мало, у домовладельцев есть преимущество. Таким образом, они могут выбрать наиболее выгодных арендаторов».

По данным SCHL, уровень незанятости квартир с тремя спальнями и более составляет 2,1% в большом регионе Монреаля, что значительно ниже сбалансированных 3%. Но в пригородах мегаполиса, в частности, все еще хуже : ставка всегда ниже 1 %, иногда даже около 0 %.

Одними из самых удивительных муниципалитетов, поскольку исторически доступными для семей на северном берегу, являются Буа-де-Фильон со средней арендной платой в размере 2143 долларов, Мирабель – 1926 долларов, Буабриан – 1840 долларов и Сент-Тереза – 1524 доллара.

Даже на стороне Южного берега в регионе Монреаль средняя арендная плата в размере 5 ½ и выше превышает 2000 долларов в таких городах, как Кандьяк (2197 долларов) и Водрей-Дорион (2162 доллара).