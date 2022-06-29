Байден заявил об угрозе от альянса НАТО

Оговорки становятся неким стилем выступлений президента США

Очередная оговорочка. Но не по Фрейду – по Байдену!

Угрозой самому себе назвал альянс НАТО оговорившийся президент США Джо Байден 28 июня во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — заявил политик.

Затем он исправился и заключил, что НАТО «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга».

Напомним, Байден известен своими оговорками. Он путал фамилию своего российского коллеги Владимира Путина, слова «вакцинация» и «эскалация», а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Политик неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Политик несколько раз падал на публичных мероприятиях, а также здоровался с пустым местом. Сегодня собственным врагом он назвал НАТО.