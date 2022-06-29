Борьба с уклонением от налогов будет усилена

Федеральное правительство ужаснулось, узнав сумму недплачиваемых налогов, и решило бороться с уклонистами

22 миллиарда долларов теряет федеральный бюджет ежегодно по причине уклонения от налогов физическими и юридическими лицами.

Налоговое управление Канады опубликовало отчёт, согласно которому, ежегодно федеральный бюджет не получает по меньшей мере 22 миллиарда долларов из-за того, что налогоплательщики уклоняются от полагающихся выплат, скрывают часть доходов, камуфлируют их, “забывают” представить отдельные доходы или же списывают их на несуществующие траты.

В отчёте налоговиков подчёркивается, что сумма недоплаченных налогов растёт с каждым годом, хотя процент потерянных для бюджета денег практически не менятся – сумма увеличивается в связи с увеличением общей суммы доходов налогоплательщиков, но каждый год не доплачивается примерно 9% сумм налогов.

Грешат уклонением от налогов как физические лица, причём это относится ко всем уровням доходов – от низкооплачиваемых категорий трудящихся до крупных магнатов.

Как правило, большая часть скрываемых частными лицами доходов относится к доходам, получаемым за рубежом и к зарплатам, получаемым за работу “по-чёрному” или “не на чек”.

Но если общий процент неуплаты составляет, как выше указано, примерно 9% от общей суммы налогов, то частные лица недоплачивают 4-7%, тогда как юридические лица недоплачивают от 10% до 17% полагающихся к выплате налогов.

Налоговое управление пообещало усилить контроль за выплатой налогов, хотя была сделана оговорка, что эксперты управления будут с пониманием относиться к невольным ошибкам, допущенным в составлении налоговых деклараций или же к явному незнанию определённых сложных положений Закона.

Проверки деклараций, в первую очередь, проверки стандартных уловок и подходов, сверки банковских счетов и т.д. будут усилены. К тому же правительство постарается разобраться с лицами, которые выводят деньги в страны “налогового рая”.

Так что, лучше заплатить налоги и спать спокойно?