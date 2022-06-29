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Экономика Бизнес Борьба с уклонением от налогов будет усилена
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Налоги надо платить. А что ещё делать?

Борьба с уклонением от налогов будет усилена

Megan Jorgensen Июн 29, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 42 Просмотров

Федеральное правительство ужаснулось, узнав сумму недплачиваемых налогов, и решило бороться с уклонистами

22 миллиарда долларов теряет федеральный бюджет ежегодно по причине уклонения от налогов физическими и юридическими лицами.

Налоговое управление Канады опубликовало отчёт, согласно которому, ежегодно федеральный бюджет не получает по меньшей мере 22 миллиарда долларов из-за того, что налогоплательщики уклоняются от полагающихся выплат, скрывают часть доходов, камуфлируют их, “забывают” представить отдельные доходы или же списывают их на несуществующие траты.

В отчёте налоговиков подчёркивается, что сумма недоплаченных налогов растёт с каждым годом, хотя процент потерянных для бюджета денег практически не менятся – сумма увеличивается в связи с увеличением общей суммы доходов налогоплательщиков, но каждый год не доплачивается примерно 9% сумм налогов.

Грешат уклонением от налогов как физические лица, причём это относится ко всем уровням доходов – от низкооплачиваемых категорий трудящихся до крупных магнатов.

Как правило, большая часть скрываемых частными лицами доходов относится к доходам, получаемым за рубежом и к зарплатам, получаемым за работу “по-чёрному” или “не на чек”.

Но если общий процент неуплаты составляет, как выше указано, примерно 9% от общей суммы налогов, то частные лица недоплачивают 4-7%, тогда как юридические лица недоплачивают от 10% до 17% полагающихся к выплате налогов.

Налоговое управление пообещало усилить контроль за выплатой налогов, хотя была сделана оговорка, что эксперты управления будут с пониманием относиться к невольным ошибкам, допущенным в составлении налоговых деклараций или же к явному незнанию определённых сложных положений Закона.

Проверки деклараций, в первую очередь, проверки стандартных уловок и подходов, сверки банковских счетов и т.д. будут усилены. К тому же правительство постарается разобраться с лицами, которые выводят деньги в страны “налогового рая”.

Так что, лучше заплатить налоги и спать спокойно?

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