Подписаться на рассылку
Новости В Мире Британия может перекрыть газопровод в Европу
Фото: druzhniy-center.ru

Британия может перекрыть газопровод в Европу

Виктория Христова Июн 30, 2022 В Мире, Новости, Политика Комментарии к записи Британия может перекрыть газопровод в Европу отключены 20 Просмотров

Поставки Великобританией газа в Европу могут быть прекращены в случае серьезной нехватки топлива в королевстве, 29 июня написали в газете Financial Times.

По мнению автора статьи, такая мера будет использована по плану британской энергетической компании National Grid и только в чрезвычайной ситуации. Например, если в ближайшее время, по причине сокращения поставок из России, в стране возникнет острая нехватка топлива. Среди первых шагов будет перекрытие газопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию.

Отмечается, что план вполне может подорвать доверие между европейскими странами и свести на нет попытки международного сотрудничества в области энергетики.

Компания проведет стресс-тестирование плана по газу в сентябре. Согласно его установкам, без газа останутся и крупные промышленные потребители, а жителей попросят сократить использование топлива до минимума.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal