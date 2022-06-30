Британия может перекрыть газопровод в Европу

Поставки Великобританией газа в Европу могут быть прекращены в случае серьезной нехватки топлива в королевстве, 29 июня написали в газете Financial Times.

По мнению автора статьи, такая мера будет использована по плану британской энергетической компании National Grid и только в чрезвычайной ситуации. Например, если в ближайшее время, по причине сокращения поставок из России, в стране возникнет острая нехватка топлива. Среди первых шагов будет перекрытие газопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию.

Отмечается, что план вполне может подорвать доверие между европейскими странами и свести на нет попытки международного сотрудничества в области энергетики.

Компания проведет стресс-тестирование плана по газу в сентябре. Согласно его установкам, без газа останутся и крупные промышленные потребители, а жителей попросят сократить использование топлива до минимума.