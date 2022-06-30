Канадский закон о языке может убить игровую индустрию

Закон о языке, известный как «Билль 96», недавно принятый в канадской провинции Квебек, может поставить крест на деятельности местных игровых компаний, 28 июня сообщает CBC.

Согласно этому закону, после полугода пребывания в провинции, приезжему будет ограничен доступ к государственному обслуживанию на английском языке. После этого, все взаимодействия с государственными структурами должны будут осуществляться исключительно на французском.

«Билль 96» вызвал опасения в среде работников местных игровых компаний, которые оказались неготовыми к переезду в место, где обязательно изучать другой язык.

«Раньше меня заверяли, что все важные дела будут вестись на английском языке. Поэтому необходимость изучения французского стала неприятной неожиданностью. Я уже неоднократно видел, как некоторые люди, ознакомившись с текстом „Билля 96“, говорили, что настала пора собирать вещи и уезжать», — анонимно рассказал сотрудник одной из игровых студий.

«Если бы „Билль 96“ был принят до того, как я решил поехать в Канаду, я бы точно не стал этого делать», — добавил он, отметив, что и до принятия закона в Квебеке наблюдалась нехватка специалистов по разработке видеоигр. Конечно, уедут не все, однако тем, кто уедет, будет непросто найти замену, подчеркнул разработчик.

В Квебеке около 11 тыс. приезжих специалистов, нанятых из-за рубежа, для работы в игровой индустрии. Теперь какой-то части из них стало очень некомфортно продолжать работать в Канаде.

«Мне кажется, что цель закона 96 состоит в том, чтобы заставить некоторых людей чувствовать себя нежелательными в Канаде. Надеюсь, я ошибаюсь. Я серьезно надеюсь, что ошибаюсь», — сказал Усама Дориас, более 15 лет проработавший гейм-дизайнером в Монреале и преподающий программы по видеоиграм для высших учебных заведений.

Известно, что игровая индустрия приносит провинции $1,75 млрд в год. Квебек является французской провинцией Канады, 80% населения которой лучше и хуже говорят на французском языке.