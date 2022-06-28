Организатор “Конвоя Свободы” Тамара Лич арестована по обвинению в нарушении условий залога

Зимой “Конвой Свободы” перекрыл центр Оттавы, требуя отмены ковидных ограничений.

Тамара Лич была арестована в понедельник местной полицией в Медисин-Хат, Альберта. Ее могут держать на территори провинции до шести дней, прежде чем вернуть в Оттаву.

Когда Лич вернется в Оттаву, ей скорее всего, будет предъявлено новое обвинение в нарушении подписки о невыезде в соответствии с Уголовным кодексом Канады. Лич может оставаться в тюрьме в Оттаве до тех пор, пока не будет назначено новое слушание по делу об освобождении под залог.

Лич была ключевым организатором конвоя, который на несколько недель занял центр Оттавы. 17 февраля Лич был арестована после того, как правительство прибегло к Закону о чрезвычайном положении, чтобы положить конец блокировке центра столицы. Лич и его коллегу-организатора протеста Криса Барбера совместно обвиняют в хулиганстве, препятствовании работе полиции, советовании другим хулиганить и запугивании.

В марте она была освобождена под залог с длинным списком условий. Среди них воздержание от социальных сетей, отказ от поддержки чего-либо, связанного с “Конвоем”, а также отказ от общения или контактов со рядом людей, связанных с “Конвоем свободы”.

Однако затем в сети появилист фото Лич с другими организаторами “Конвоя” в Торонто 16 июня. Лич получала премию Премию свободы от “Центра правосудия за конституционные свободы”. При том что полиция запретила проводить данную церемонию ещё в мае, когда Лич заявила о своей готовности учтаствовать в ней.