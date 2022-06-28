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Джастин Трюдо. Фото Гетти Имаджес.

Канада вводит новые санкции против России

Megan Jorgensen Июн 28, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество, Политика Оставить комментарий 16 Просмотров

Новый пакет канадских санкций против России. И суровый ответный удар российской стороны – ещё 43 канадца не смогут держать деньги в России и покупать там дворцы для своих детей

В связи с непрекращающейся войной, бомбёжками и обстрелами Украины, включая жилые кварталы, детские садики, торговые центры, даже колодцы, где люди набирают воду, Канада вводит очередной набор санкций против агрессора.

С каждым днём мир всё более ужасается происходящему в Украине. Оставаться нейтральным к расправам над мирным населением просто нельзя. Тем более, когда военные преступления не просто оправдываются, а лидеры страны-агрессора заявляют о “гордости” за те зверства, что творят их подчинённые, и грозят “наказать недипломатическим путём” всех тех, кто поднимает голос протеста против поджигателей войны.

Во время очередной встречи руководителей стран “семёрки” (G7), ведущих стран мира в области экономики, все лидеры ещё раз решительно заявили о поддержке Украины и заверили её народ в том, что помощь этой стране будет продолжаться до полной победы. Одновременно, лидеры стран “семёрки” выразили глубокую озобоченность в связи с обостряющимся положением в мире, от роста опасности голода до возрастания опасности начала крупномасштабной мировой войны (стандартные заявления, ни к чему не обязывающие и ни на что не влияющие, разумеется).

Канада в ходе этой встречи объявила о новых конкретных мерах, направленных против нынешней российской власти и её представителей. Канада пополнила список российских предприятий и учреждений, против которых объявлены санкции. В этот список внесены ещё 46 юридических и физических лиц (олигархов), которые имеют отношение к военной области. Любопытно, что в список внесены также и 15 украинских физических лиц (очевидно, олигахров? Хотя, возможно, речь и пропагандистах), которые поддерживают действия России против их родины и приветствуют оккупацию части Украины. Одновременно, Канада внесла в санкционный список и белорусские юридические и физические лица.

Канада запрещает прямой и косвенный экспорт в Россию любых технологий, которые могут способствовать усилению военной мощи России, например, технологий, связанных с созданием квантовых компьютеров.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил также о том, что Канада разрабатывает план активных действий по противостоянию дезинформации и оголтелой пропаганды со стороны государственных органов российского правительства. Не совсем ясно, включает ли Канада в этот план действия пророссийски настроенных жителей Канады. Напомним, что в настоящий момент нет никаких ограничений для пророссийской пропаганды, ведущейся жителями Канады, тогда как в России за любое высказывание, хоть в письменном, хоть в устном виде, с осуждением войны (да даже за слова “нет войне, миру – мир!”) люди на первый раз получают штрафы в размере двух-трёх средних месячных зарплат, а в случае “рецидива” могут быть посажены в тюрьму на срок до 15 лет. То же касается любых заявлений о том, что детишки вождей Россий – от Путина и Шойгу до Лаврова и Пескова владеют дворцами в разных западных странах. В социальных сетях ширятся требования рассматривать дела пророссийски настроенных граждан Канады в отношении исполнения ими присяги верности стране, которую те приносили во время церемонии по получению гражданства. Насколько эти требования соответствуют Закону, сложно сказать.

В понедельник, 27 июня, Россия со своей стороны объявила о новых санкциях против канадских граждан. Ещё 43 канадца включены российской стороной в санкционные списки, им теперь нельзя покупать недвижимость в России, открывать счета в российских банках, развивать бизнес в России или отдыхать на российских курортах.

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