Шольц и Трюдо обсудили поставки газа из Канады в Германию

Свои возможности в обретении независимости от России в вопросах энергетики обсудили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Свои возможности в обретении независимости от России в вопросах энергетики обсудили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на территории замка Эльмау, где проходит саммит G7,27 июня написало агентство Bloomberg.

По данным агентства, Шольц воспользовался саммитом, чтобы попытаться сблизиться с Канадой в вопросах энергетики. Германия в настоящее время срочно ищет альтернативных поставщиков газа в связи с катастрофическим снижением поставок из России.

Агентство также сообщает, что на конец августа намечена встреча Шольца и Трюдо, на которой планируется договориться о поставках канадского СПГ в Германию. Однако на быстрое заключение сделки рассчитывать не приходится, пишет Bloomberg.

Напомним, хотя в Канаде находятся богатые месторождения газа, быстро наладить его поставку она не сможет из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Строительство нового терминала может занять десятилетие. Однако существует терминал для приема СПГ, принадлежащий испанской энергетической компании Repsol, который можно относительно быстро переоборудовать для экспорта газа.

В этой связи министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что терминал может начать отгрузку газа через три-четыре года, пишет Bloomberg. “Мы заинтересованы в том, чтобы попытаться помочь нашим друзьям в Германии, и немцы настаивают на том, чтобы мы попытались сделать все, что в наших силах”, – отметил Уилкинсон в интервью агентству, добавив, что правительство Канады не собирается оглашать решение касательно этого проекта, так как это должен сделать частный сектор, который собирается вложить в проект миллиарды долларов.

Правительство Германии работает над тем, чтобы как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России, но прямо сейчас позволить себе этого не может. Согласно планам кабинета министров ФРГ, уголь и нефть страна сможет полностью заменить к концу года, а газ – в 2024 году. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две – к маю 2023 года.