Tesla, Ford, GM, Rivian и Lucid в США заметно повысили цены на электромобили в 2022 году

На фоне происходящих в экономике изменений автопроизводители все чаще сталкиваются с резким ростом расходов на производство электрокаров

«Высокие цены на бензин побуждают все больше людей задумываться об электромобиле. Но покупатели электрических автомобилей, скорее всего, тоже будут шокированы ценниками в дилерском центре», — The Wall Street Journal.

Американские производители электрокаров летом 2022 года повысили цены на свои машины. Как стало известно «Max-Cars», подорожали некоторые модели Tesla, Ford, Rivian, GM и Lucid. Аналитики американского рынка считают, что рост цен обусловлен повышенным спросом на электромобили из-за роста цен на бензин. А также ростом цен на материалы, необходимые для производства электрокаров.

Как пример, аналитики издания указывают, что GM повысил цену своего пикапа GMC Hummer на 6,25 тысячи долларов. Теперь стоимость машины начинается от 85 тысяч долларов. Но даже при заказе электромобиля этой модели придется ждать его поставки примерно два года.

Tesla уже три раза за последний год увеличивала цену на Model Y, который в совокупности подорожал примерно на 9% и оценивает в 69,9 тысячи долларов.

В целом прайсы на электрокары в США, согласно сведениям J. D. Power, увеличились по результатам мая в годовом исчислении на 22%. Для сравнения машины с ДВС за аналогичный период подорожали на 14%. А разница в средней стоимости между двумя категориями транспортных средств составляет 10 тысяч долларов: электрокар в США стоит в среднем 54 тысячи, машина с ДВС — порядка 44 тысяч долларов. Автоконцерны связывают повышение цен с возросшими расходами. Прежде всего это затраты на аккумуляторы, производство которых с начала пандемии стало гораздо более дорогим, поскольку цены на литий, никель и кобальт (основные материалы для производства батарей) выросли в два раза за последние пару лет.