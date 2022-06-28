Недвижимость: домовладельцы ответственны за рост арендной платы

По всей провинции цена аренды арендуемого жилья подскочила на 9% и составила в среднем 1300 долларов в месяц, согласно недавнему исследованию, проведенному объединением жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), опубликованному в суббот

По всей провинции цена аренды арендуемого жилья подскочила на 9% и составила в среднем 1300 долларов в месяц, согласно недавнему исследованию, проведенному объединением жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), опубликованному в субботу.

Проанализировав более 51 000 объявлений о сдаче жилья в аренду на Kijiji, RCLALQ смог обнаружить, что рост цен на аренду ускоряется по всему Квебеку. Средняя арендная плата особенно выросла в районах переписи населения (RMR) в Сагене (18,7%), Шербруке (26,5%) и Труа-Ривьере (29,9%).

В Гатино цена квартиры с двумя спальнями в среднем составляет 2220 долларов.

«Эти регионы не готовы справиться с кризисом доступного жилья и с кризисом доступности жилья», – сказал Мартин Бланшар из RCLALQ в интервью “НДС Ньюс”.

«Что нас беспокоит в связи с этими данными, так это то, что регионы, где арендная плата оставалась относительно доступной, теперь очень сильно пострадали от значительного роста”,-сетует пресс-секретарь Rclalq Майоран Дено, добавив, что людям приходится смириться с тем, что они будут жить в антисанитарном или слишком малом жилье».

Поскольку выборы в провинциях не за горами, комитет призывает различные партии принять меры по контролю за ценами на жилье.

“В настоящее время бремя предотвращения злоупотреблений лежит на арендаторе. Таким образом, это означает, что ограничение увеличения арендной платы и защита доступного арендного потенциала зависят не от законодательного регулирования, а от индивидуальных подходов арендаторов в контексте, который явно ставит их в невыгодное положение. Также хорошо сказать, что рынок аренды полностью неконтролируем”, – пояснила г-жа Дено.

По словам Мартина Бланшара, домовладельцы частично ответственны за рост арендной платы, наблюдавшийся в провинции в последние годы.

По его словам, одним из факторов, усугубляющих эту проблему, является тот факт, что домовладельцы не соблюдают закон, обязывающий предлагать новым арендаторам ту же арендную плату, что и старым арендаторам.

«Это не то, что происходит на самом деле, и наше исследование показывает год за годом, что существует очень широкораспространенное неповиновение этому закону», – заявил Бланшар.

По его словам, потребуется «обязательный контроль над арендной платой», который заставил бы при арендной платы в обязательном порядке следовать ставке, которая учитывала бы расходы на строительство, инфляцию, прибыль арендодателя и т. д.

“Государственный и универсальный реестр арендной платы также может быть частью решения”, добавил он.

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