Собак будут пускать в парки Сен-Леонара. Но есть ограничения

Также собакам разрешили проезд в монреальском метро.

Скоро собачки Монреаля смогут прогуляться по новым локациям. 1 июля стартует пилотный проект, в рамках которого собакам будет разрешен допуск в десять основных в парков Сен-Леонара.

Собаки должны быть стерилизованы и чипированы, хозяева должны постоянно держать их на поводке и убирать за ними.

«Новое решение будет ответом владельцам собак, которые выступали с подобными просьбами в последние недели. Оно также успокоит людей, обеспокоенных своей безопасностью и безопасностью своих детей, — заявила городской советник Сюзанна Де Ларошельер, отвечающая за общественную безопасность. – Мы также рассчитываем на сотрудничество владельцев собак, чтобы показать, что чистота наших парков не будет нарушена этим проектом”.

Собакам будет разрешено гулять в парках:

Джузеппе-Гарибальди

Эбер

Ладоверсьер

Кубертен

Делорм

Эрманно-Ла Ричча

Ферланд

Луиджи-Пиранделло

Пия-XII

Уилфрид-Бастьен

Однако им по прежнему не будет разрешен доступ в городские мини-парки Антонино-Спада, Шопена, Дешамбо, де Сегюр, Джованни-Кабото, Грандуа , Гланделе, Рейн-Лозьер и Робер.

Собакам также будет запрещено заходить на игровые и спортивные площадки, в том числе на площадки для игры в бочче.

Пилотный проект будет работать до осени. За это время городские чиновники решат, будут ли изменения постоянными.