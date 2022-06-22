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Общество Животные Собак будут пускать в парки Сен-Леонара. Но есть ограничения

Собак будут пускать в парки Сен-Леонара. Но есть ограничения

Olga Fedak Июн 22, 2022 Животные, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Хорошие новости Оставить комментарий 36 Просмотров

Также собакам разрешили проезд в монреальском метро.

Скоро собачки Монреаля смогут прогуляться по новым локациям. 1 июля стартует пилотный проект, в рамках которого собакам будет разрешен допуск в десять основных в парков Сен-Леонара.

Собаки должны быть стерилизованы и чипированы, хозяева должны постоянно держать их на поводке и убирать за ними.

«Новое решение будет ответом владельцам собак, которые выступали с подобными просьбами в последние недели. Оно также успокоит людей, обеспокоенных своей безопасностью и безопасностью своих детей, — заявила городской советник Сюзанна Де Ларошельер, отвечающая за общественную безопасность. – Мы также рассчитываем на сотрудничество владельцев собак, чтобы показать, что чистота наших парков не будет нарушена этим проектом”.

Собакам будет разрешено гулять в парках:

  • Джузеппе-Гарибальди
  • Эбер
  • Ладоверсьер
  • Кубертен
  • Делорм
  • Эрманно-Ла Ричча
  • Ферланд
  • Луиджи-Пиранделло
  • Пия-XII
  • Уилфрид-Бастьен

Однако им по прежнему не будет разрешен доступ в городские мини-парки Антонино-Спада, Шопена, Дешамбо, де Сегюр, Джованни-Кабото, Грандуа , Гланделе, Рейн-Лозьер и Робер.

Собакам также будет запрещено заходить на игровые и спортивные площадки, в том числе на площадки для игры в бочче.

Пилотный проект будет работать до осени. За это время городские чиновники решат, будут ли изменения постоянными.

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