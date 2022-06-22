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Новости В Мире Геополитика для думающих:

Геополитика для думающих:

Denis Dankoff Июн 22, 2022 В Мире, Новости, Новости одной строкой, Политика Оставить комментарий 36 Просмотров

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 22 июня 2022.

Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления.  Новости одной строкой:

  1. Иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе.
  2. Азербайджан для граждан РФ в июне стал самым популярным туристическим авианаправлением среди стран СНГ. И четвёртым среди зарубежных стран после Шри-Ланки, Испании и Германии.
  3. В Нидерландах объявили первый уровень газового кризиса.
  4. Грузия планирует присоединиться к НАТО после решения территориальных споров с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на экономической форуме в Катаре, передает Reuters.
  5. Впервые в Канаде за 40 лет совпадение экономического спада с высокой инфляцией может привести к стагфляции: «нежелательному» сценарию экономическому ситуации.

 

 

Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:

  • tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
  • fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
  • exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
  • www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
  • findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
  • pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
  • theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
  • citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.

❗️Источники:– geoprosto , @diplomatia

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