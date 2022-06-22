Байден рассказал о планировании новой пандемии

Мир должен готовиться к новой пандемии, для этого Белому дому понадобится «больше денег», заявил президент США Джо Байден 21 июня на брифинге

Мир должен готовиться к новой пандемии, для этого Белому дому понадобится «больше денег», заявил президент США Джо Байден 21 июня на брифинге.

На вопрос журналистов о возможном дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США, Байден ответил: «Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги».

Говоря о необходимости думать наперед, он продолжил критику бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, отсутствие подготовки к пандемии в команде Трампа усилило ее последствия для США.

По последним опросам, рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40%, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной истории США. Критики обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на регулярные оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.