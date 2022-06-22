Нехватка жилья: отчет ассоциации по жилищному строительству Квебека

Не хватает более 100 000 домов, жилья и социального жилья, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке недвижимости, говорится в исследовании Ассоциации специалистов по жилищному строительству Квебека

Не хватает более 100 000 домов, жилья и социального жилья, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке недвижимости, говорится в исследовании Ассоциации специалистов по жилищному строительству Квебека (APCHQ), опубликованном в понедельник.

Чтобы прийти к этому выводу, APCHQ просчитал нехватку жилья и на количество людей, находящихся в списках ожидания для получения права на социальное жилье.

“Нынешняя нехватка жилья является причиной резкого роста цен на рынке перепродажи, а также растущего давления на арендную плату жилья. Единственный способ устойчиво снизить перегрев недвижимости – это увеличить предложение ” – подчеркнул директор экономической службы APCHQ Пол Кардинал.

Таким образом, согласно расчетам Ассоциации, отсутствие недвижимости привело к скачку цен на недвижимость на 16% в 2020 году, а затем на 19% в 2021 году.

Чтобы восстановить равновесие, к концу 2021 года потребуется построить еще 58 000 жилых домов, отмечает APCHQ.

К этим данным добавлено 37 000 человек, которые ожидали получения социального жилья по состоянию на 31 декабря 2020 года.

По данным APCHQ, более половины дефицита жилья приходится на столичный регион Монреаля, где отсутствует 9900 единиц жилья, 30 300 объектов недвижимости и 23 529 единиц социального жилья.

Также будет сложно наверстать упущенное между нехваткой рабочей силы в строительной отрасли, ростом стоимости строительных материалов и повышением процентных ставок.

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