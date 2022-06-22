Alfa Romeo – для Канады: седан Giulia в эксклюзивном исполнении Speciale

Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 года — это эксклюзивная версия седана построенная для Канады и выпущенная ограниченным тиражом всего в 15 экземпляров

Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 года — это эксклюзивная версия седана построенная для Канады и выпущенная ограниченным тиражом всего в 15 экземпляров. Все автомобили серии будет представлены в оттенке Verde Montreal Tri-coat, который обычно доступен только в высокопроизводительном исполнении Quadrifoglio. Цены начинаются с 71 995 канадских долларов .

Двигатель представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 280 лошадиных сил и крутящим моментом в 415 Нм. Есть восьмиступенчатый “автомат” с самоблокирующимся дифференциалом. Эта силовая установка позволяет седану разогнаться до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Помимо специального цвета, у Speciale есть черные значки. Отделка вокруг защитной части решетки радиатора, боковых порогов и крышек зеркал выполнена из углеродного волокна. Седан получил 19-дюймовые колеса с пятью отверстиями и желтыми тормозными суппортами.

Внутри отделка из углеродного волокна украшает приборную панель, центральную консоль и части дверей. Сиденья имеют черную кожаную обивку. Красная строчка украшает салон.

Кроме Alfa Romeo Giulia Speciale 2022, итальянская марка также выпустила седан Giulia Estrema. В стандартную комплектацию входит адаптивная подвеска и самоблокирующийся дифференциал. Покупатели автомобиля получают адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения, автоматическое экстренное торможение и помощь в слепых зонах. Модель также имеет 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 280 л.с.

На данный момент компания Alfa Romeo активно работает над обновлением Giulia. Это будут лишь небольшие изменения в стиле, но поменяются фары, радиаторная решётка и еще несколько элементов. Про технические обновления пока нет никакой информации. Дебют модели можно ожидать только в следующем году. А уже новое поколение седана станет полностью электрическим.