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Новости В Канаде разрешили наносить индейские символы на надгробия военных
Фото: https://www.military.com/

В Канаде разрешили наносить индейские символы на надгробия военных

Виктория Христова Июн 22, 2022 Новости, Новости Канады, Религия, духовность Комментарии к записи В Канаде разрешили наносить индейские символы на надгробия военных отключены 29 Просмотров

Духовные символы коренных идейских племен Канады разрешили наносить на надгробия канадских военных

Духовные символы коренных идейских племен Канады разрешили наносить на надгробия канадских военных, сообщает Ottawa Sun. По данным издания, 10-м и 11-м знаком, включенным в официальный перечень вооруженных сил Канады, стали «лечебное колесо» и «символ бесконечности».

Советник по коренным народам Патрик Стивенс рассказал, что лечебное колесо — круг, разделенный на четыре части, с четырьмя свисающими с него перьями — было выбрано потому, что оно общий символ во многих общинах коренных народов. «У него много интерпретаций, но меня учили, что это четыре стороны света — четыре направления — и путь, которым мы идем в нашей жизни, от рождения к юности, к зрелости, а затем к старости», — пояснил Стивенс.

Он также добавил, что круг можно представить в виде четырех священных для индейцев лекарств: шалфея, табака, душистой травы и кедра. Символ бесконечности представляет собой «связь между коренными народами и европейскими поселенцами» и занимает центральное место на флаге метисов.

Кроме того, сейчас обсуждается включение в военный список третьего знака коренных народов, которым может стать символ общины инуитов. В этом списке такие символы, как христианский крест, еврейская звезда Давида, мусульманский полумесяц и звезда, буддийское колесо праведности.

Из-за отсутствия индейских символов на надгробиях солдат из коренных народов была лишь надпись «солдат-гурон», отмечают представители идейских племен. Старейшина Алма Манн Скотт благословила новые символы песней и барабаном. На церемонии включения символов в официальный военный список состоялась церемония окуривания, которую провел старейшина алгонкинов и хранитель огня Питер Деконти.

Командующим канадской армией стал выходец из племени коренного народа страны гуронов-вендат генерал-лейтенан Джоселин (Джо) Поль, который ранее командовал Сухопутными войсками страны. Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.

По данным CBC, генерал Поль является представителем первой канадской нации индейцев гуронов-вендат из общины Вендаке, расположенной в Квинсленде. В течение последних нескольких лет он был самым высокопоставленным представителем коренных народов в вооруженных силах Канады.

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