В Канаде разрешили наносить индейские символы на надгробия военных

Духовные символы коренных идейских племен Канады разрешили наносить на надгробия канадских военных, сообщает Ottawa Sun. По данным издания, 10-м и 11-м знаком, включенным в официальный перечень вооруженных сил Канады, стали «лечебное колесо» и «символ бесконечности».
Советник по коренным народам Патрик Стивенс рассказал, что лечебное колесо — круг, разделенный на четыре части, с четырьмя свисающими с него перьями — было выбрано потому, что оно общий символ во многих общинах коренных народов. «У него много интерпретаций, но меня учили, что это четыре стороны света — четыре направления — и путь, которым мы идем в нашей жизни, от рождения к юности, к зрелости, а затем к старости», — пояснил Стивенс.
Он также добавил, что круг можно представить в виде четырех священных для индейцев лекарств: шалфея, табака, душистой травы и кедра. Символ бесконечности представляет собой «связь между коренными народами и европейскими поселенцами» и занимает центральное место на флаге метисов.
Кроме того, сейчас обсуждается включение в военный список третьего знака коренных народов, которым может стать символ общины инуитов. В этом списке такие символы, как христианский крест, еврейская звезда Давида, мусульманский полумесяц и звезда, буддийское колесо праведности.
Из-за отсутствия индейских символов на надгробиях солдат из коренных народов была лишь надпись «солдат-гурон», отмечают представители идейских племен. Старейшина Алма Манн Скотт благословила новые символы песней и барабаном. На церемонии включения символов в официальный военный список состоялась церемония окуривания, которую провел старейшина алгонкинов и хранитель огня Питер Деконти.
Командующим канадской армией стал выходец из племени коренного народа страны гуронов-вендат генерал-лейтенан Джоселин (Джо) Поль, который ранее командовал Сухопутными войсками страны. Об этом сообщает официальный сайт правительства Канады.
По данным CBC, генерал Поль является представителем первой канадской нации индейцев гуронов-вендат из общины Вендаке, расположенной в Квинсленде. В течение последних нескольких лет он был самым высокопоставленным представителем коренных народов в вооруженных силах Канады.