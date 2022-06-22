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Экономика Недвижимость В Сагенее риск ещё одного оползня. Квебек предоставит финансовую помощь пострадавшим

В Сагенее риск ещё одного оползня. Квебек предоставит финансовую помощь пострадавшим

Olga Fedak Июн 22, 2022 Недвижимость, Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 22 Просмотров

А города на атлантическом побережье готовятся к ураганному лету.

Почти 200 человек вынуждены покинуть свои дома из-за риска нового оползня в районе Ла Бэ в Сагенее. На выходных город ввел чрезвычайное положение после того, как обвалилась часть склона, забрав с собой дом.

На данный момент в зоне риска находится 76 домов. Их жители переселены.

По оценкам экспертов, ещё 5 домов будут уничтожены оползнем – это только вопрос времени. Ещё у четырех домов “практически нет шансов”.

Существует надежда, что инженеры смогут укрепить склон, и это может спасти остальные 67 домов, которые находятся в зоне риска. Работы займут около 4 месяцев.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего пообещал, что правительство выплатит компенсацию жителям, оставшимся без крова. В среду была озвучена сумма в 375 тысяч долларов (в понедельник речь шла о помощи в 260 тысяч – 50 тысяч за землю и 210 тысяч долларов за дом).

Также правительство платит ежедневное пособие эвакуированным жителям. Первые дни выплачивалось по 20 долларов, однако оно было увеличено 40 долларов на человека в день.

Давно известно, что земля в этом районе нестабильна и подвержена риску неизбежных оползней.

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