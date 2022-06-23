В Квебеке частично закрываются 6 отделений скорой помощи

В провинции как всегда не хватает медработников.

Шесть отделений неотложной помощи в разных частях Квебека — примерно каждое двадцатое — будут частично закрыты этим летом.

Новая мера принята в рамках серии временных сокращений услуг. Министерство здравоохранения вынуждено пойти на такие меры, чтобы приспособиться к нехватке медицинских работников. Чиновники просят жителей Квебека “помочь”, т.е. не обращаться в отделения неотложной помощи при незначительных проблемах.

В Монреале под сокращение попадает Уржанс де Лашин.

Министерство предупреждает, что с задержками столкнутся даже беременные и недавно родившие женщины и новорожденные дети.

Считается, что службы неотложной помощи вернутся к обычному режиму работы с 1 сентября.

До тех пор людей с несрочными проблемами просят звонить своему семейному врачу или фармацевту. Также можно записаться на прием в клинику или воспользоваться номером Info-Sante 811, прежде чем отправиться в отделение неотложной помощи. Телефонная линия доступна 24 часа в сутки.

Опозиция в свою очередь призвала министра здравоохранения Кристиана Дюбе не выходить в отпуск, пока не будет решена проблема отделений неотложной помощи.