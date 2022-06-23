Лидеры G7 поднимут проблему «Северного потока»

При встрече лидеры G7, вероятно, не обойдут стороной вопрос возврата из Канады газовой турбины для «Северного потока», которую Оттава не возвращает по причине введенных антироссийских санкций

При встрече лидеры G7, вероятно, не обойдут стороной вопрос возврата из Канады газовой турбины для «Северного потока», которую Оттава не возвращает по причине введенных антироссийских санкций, 22 июня приводит мнение министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона агентство Reuters.

Поскольку в Германии выражают озабоченность неудовлетворительными поставками российского газа, вопрос восстановления стопроцентной работоспособности газопровода «Северный поток» будет поднят, считает канадский министр.

«Я уверен, это всплывет, по крайней мере, в кулуарах G7. Я бы не слишком рассчитывал, что мы сможем найти решение до окончания этой встречи», — сказал Уилкинсон.

Напомним, одна из турбин, находящаяся в составе газопровода «Северный поток», компанией Siemens была отправлена на ремонт в Канаду. Теперь из-за введенных антироссийских санкций вернуть агрегат обратно в Германию невозможно.

В настоящее время газопровод «Северный поток» работает на уровне 40% от своей максимальной мощности, что приведет в дальнейшем к усугублению энергетического кризиса в Европе.